Google aggiorna Veo 3.1: ora si possono creare video verticali nativi

Google ha annunciato un nuovo importante aggiornamento di Veo 3.1 , con una serie di novità volte a offrire contenuti sempre più qualitativi e adatti ad ogni piattaforma. Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello dedicato alla generazione di video basati sull'intelligenza artificiale. Stavolta, tra le varie cose, sarà possibile creare video in formato verticale , perfetti per i social (Reels, Shorts e TikTok), ma sono state introdotte anche novità in grado di rendere la qualità complessiva migliore.

Le novità

Prima di tutto, come vi abbiamo anticipato, adesso gli utenti possono scegliere in modo nativo il formato verticale 9:16, in modo da evitare qualsiasi ritaglio e avere un contenuto pronto per i social. Inoltre, Google sta aggiungendo questa funzione direttamente a YouTube Shorts e all'app YouTube Create. Non è tutto, perché questo nuovo aggiornamento introduce anche una funzione di upscaling migliorata alle risoluzioni 1080p e 4K, ed è disponibile su Gemini API, Flow e Vertex AI.

Nel complesso, anche la qualità visiva è stata migliorata. Fornendo immagini di riferimento, infatti, è ora possibile generare video con espressioni facciali, nonché movimenti, più coerenti. Questi miglioramenti si applicano anche a oggetti e sfondi, ancora più affini all'immagine di riferimento. Adesso gli utenti potranno combinare vari sfondi, texture oppure oggetti per creare un risultato ancora più coerente con quanto desiderato.

"Mantieni l'aspetto dei tuoi personaggi invariato anche quando cambia l'ambientazione, rendendo più facile raccontare una storia completa facendo apparire lo stesso personaggio in più scene", ha scritto Google.