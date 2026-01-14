Un modder ha già fatto girare DOOM dentro Hytale e voi potete fingere di essere sorpresi

Hytale è sul mercato da poche ore, ma potrebbe aver già fatto degli ottimi numeri . In realtà già prima del lancio aveva venduto abbastanza bene da coprire altri due anni di sviluppo. Anche i modder stanno arrivando in massa, alla ricerca del nuovo Minecraft. Una delle prime mod pubblicate è, nemmeno a dirlo, DOOM . Sì, un modder ha fatto girare DOOM di id Software, quello del 1993, con gli strumenti di Hytale.

Ma dai?

Difficile esserne stupiti, visto che DOOM girà praticamente ovunque, dai frigoriferi ai test di gravidanza fino ai file PDF, ma possiamo fingere di esserlo.

Autore dell'impresa è il modder tr7zw, che su YouTube ha mostrato già diverse mod di Hytale, tra le quali quella di DOOM. Si tratta di un risultato tecnico davvero impressionante, nonostante non giocheremmo mai a Doom in quel modo.

Insomma, le potenzialità di Hytale sono innegabili e chissà cosa ci riserva il futuro, visto cosa è già stato mostrato al lancio. Che sia davvero un nuovo Minecraft, capace di diventare una piattaforma vera e propria? Difficile dirlo, perché molto dipenderà dal proseguo dello sviluppo.

Il supporto integrato di Hytale per le mod e strumenti come CurseForge ha abbassato notevolmente la barriera d'ingresso per i creator che vogliono sperimentare. Se questo ecosistema dovesse decollare, potrebbe dare ai giocatori un motivo per restare a lungo dopo il lancio.