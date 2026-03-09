Il team di Hytale è disposto ad assumere i modder migliori

In un lungo post su Twitter, Collins-Laflamme ha raccontato perché stanno spingendo così tanto sul supporto alle mod .

Hytale è un gioco creativo e il mondo delle mod si adatta perfettamente ad esso. Lo sa bene anche il team di sviluppo, Hypixel Studios, e lo sa il capo della compagnia, Simon Collins-Laflamme.

Cosa ha detto Collins-Laflamme

"Non è perché ci aspettiamo che siano i modder a sorreggere il gioco al posto nostro", ha scritto Collins-Laflamme. "È perché credo che la comunità dei modding sarà una delle fondamenta per la direzione che daremo a Hytale in futuro". Per non far sorgere dubbi, precisiamo che lo intende in modo diretto in quanto ha aggiunto che potranno "assumere attingendo dalla community".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ha continuato: "Negli ultimi mesi, la maggior parte delle persone che abbiamo portato nel team (che ora conta oltre 70 membri) sono persone che già conoscevamo, rispettavamo e che avevamo visto costruire cose incredibili, specialmente nella comunità dei modding. Non stiamo cercando di costruire una sorta di gigantesca macchina aziendale con vari livelli di persone che impartiscono ordini. Stiamo costruendo un team grintoso e agile, pieno di persone che le cose le fanno davvero".

Collins-Laflamme ha proseguito spiegando che "quando qualcuno nella community realizza qualcosa di eccezionale, si crea un vero ponte. Magari possiamo collaborare. Magari possiamo imparare da quel lavoro. Magari li assumiamo".

Sebbene costruire un gioco così aperto alle mod richieda tempo "nel breve termine", Collins-Laflamme ha affermato che ciò permette allo studio di restare "connesso alle persone a cui importa di più", il che "ripaga enormemente in seguito". Il progetto di Hytale è chiaramente focalizzato sul lungo termine.

Uno dei passi del team è stato anche organizzare un concorso per modder, con premi per 100.000 dollari.