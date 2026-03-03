Hytale ha annunciato un concorso per modder, con premi per 100.000 dollari

Si chiama "Hytale New Worlds Modding Contest" e premierà 65 vincitori divisi in tre categorie principali : WorldGen V2, NPCs e Experiences; ciascuna con un montepremi di 27.000 dollari. Per ogni categoria, il primo classificato riceverà 10.000 dollari, il secondo 7.500, il terzo 2.500, mentre dal quarto al decimo posto sono previsti premi da 1.000 dollari.

Altri premi

Oltre ai riconoscimenti principali, sono previsti anche dei premi speciali: cinque "Community Favorites", scelti tramite voto dei giocatori, riceveranno 2.000 dollari ciascuno (per un totale di 10.000 dollari), mentre tre "Mid Contest Drops" a sorpresa assegneranno 300 dollari a 30 creatori, aggiungendo altri 9.000 dollari al montepremi complessivo.

Il concorso si inserisce in un momento di forte crescita per il gioco. Dall'ingresso in accesso anticipato il 13 gennaio 2026, Hytale ha superato i 20 milioni di download di mod su CurseForge, con oltre 5.000 mod create finora. L'iniziativa punta a consolidare lo slancio iniziale del gioco, incoraggiando la realizzazione di nuove mod di ogni tipo.

Come ha dichiarato l'amministratore delegato di Hypixel Studios, Simon Collins-Laflamme: "I giochi prosperano nel lungo periodo grazie alle loro community, e i creatori di Hytale ce lo hanno già dimostrato fin dal lancio in Early Access". Ha poi aggiunto: "Hypixel Studios sta investendo 100.000 dollari in questo concorso come primo passo verso qualcosa di molto più grande, per riconoscere e premiare chi sta dando forma al futuro di Hytale. Non vedo l'ora di scoprire cosa ne nascerà e di incontrare alcuni dei creatori lungo il percorso!".