Ratatan ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PS4 e Xbox One

Il gioco ritmico roguelite sarà pubblicato su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch 2 . La versione Nintendo Switch precedentemente annunciata pare non essere invece più prevista per la pubblicazione.

L'editore Game Source Entertainment e gli sviluppatori TVT e Ratata Arts hanno annunciato la data di uscita di Ratatan , che è per il momento disponibile in Accesso Anticipato su Steam.

Il trailer e la data di uscita di Ratatan

Ratatan sarà disponibile sulle piattaforme sopra indicate a partire dal 16 luglio 2026. Ricordiamo che è un gioco roguelite a sfondo musicale nel quale gestiamo delle battaglie tramite un'armata guidata dalla musica.

Il gioco supporta sia il single player che il multigiocatore e si tratta di un seguito spirituale di Patapon, dai creatori di tale serie. Ratatan è stato svelato per la prima volta nel 2023, quando ha ottenuto oltre un milione e quattrocentomila dollari tramite Kickstarter.

Nei mesi dopo la pubblicazione in Accesso Anticipato, Ratatan ha ricevuto svariati aggiornamenti gratuiti, con altri contenuti in arrivo presto. Il lancio delle versioni console e l'arrivo della versione completa è il prossimo grande passo del team, chiaramente.