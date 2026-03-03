0

Ratatan ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PS4 e Xbox One

La versione Nintendo Switch di Ratatan pare invece essere stata cancellata e solo la versione per la più recente console di Nintendo sarà pubblicata, insieme a PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/03/2026
Dei personaggi di Ratatan
Ratatan
Ratatan
L'editore Game Source Entertainment e gli sviluppatori TVT e Ratata Arts hanno annunciato la data di uscita di Ratatan, che è per il momento disponibile in Accesso Anticipato su Steam.

Il gioco ritmico roguelite sarà pubblicato su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch 2. La versione Nintendo Switch precedentemente annunciata pare non essere invece più prevista per la pubblicazione.

Il trailer e la data di uscita di Ratatan

Ratatan sarà disponibile sulle piattaforme sopra indicate a partire dal 16 luglio 2026. Ricordiamo che è un gioco roguelite a sfondo musicale nel quale gestiamo delle battaglie tramite un'armata guidata dalla musica.

Il gioco supporta sia il single player che il multigiocatore e si tratta di un seguito spirituale di Patapon, dai creatori di tale serie. Ratatan è stato svelato per la prima volta nel 2023, quando ha ottenuto oltre un milione e quattrocentomila dollari tramite Kickstarter.

Nei mesi dopo la pubblicazione in Accesso Anticipato, Ratatan ha ricevuto svariati aggiornamenti gratuiti, con altri contenuti in arrivo presto. Il lancio delle versioni console e l'arrivo della versione completa è il prossimo grande passo del team, chiaramente.

