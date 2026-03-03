Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch hanno eliminato un glitch che ha fatto infuriare tanti giocatori

Le versioni Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia non introducono grandi novità rispetto agli originali per Game Boy Advance, ma includono alcune piccole modifiche e correzioni. Tra queste spicca la rimozione del fastidiosissimo glitch legato alla mossa Boato, che nelle versioni del 2004 poteva letteralmente far sparire Entei e Raikou dal gioco, causando non poca frustrazione tra i giocatori.

Chi ha giocato i remake all'epoca forse sa di cosa stiamo parlando. Dopo aver sconfitto la Lega Pokémon e aver esplorato il Settipelago, la nuova area introdotta in Rosso Fuoco e Verde Foglia, è possibile incontrare una delle tre bestie leggendarie di Johto, determinata dallo starter scelto a inizio avventura. Suicune appare per chi ha scelto Charmander, Entei per chi ha scelto Bulbasaur e Raikou per chi ha iniziato con Squirtle.