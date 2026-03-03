Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch hanno eliminato un glitch che ha fatto infuriare tanti giocatori

Le versioni Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia non introducono grandi novità rispetto agli originali per Game Boy Advance, ma includono alcune piccole modifiche e correzioni. Tra queste spicca la rimozione del fastidiosissimo glitch legato alla mossa Boato, che nelle versioni del 2004 poteva letteralmente far sparire Entei e Raikou dal gioco, causando non poca frustrazione tra i giocatori.
Chi ha giocato i remake all'epoca forse sa di cosa stiamo parlando. Dopo aver sconfitto la Lega Pokémon e aver esplorato il Settipelago, la nuova area introdotta in Rosso Fuoco e Verde Foglia, è possibile incontrare una delle tre bestie leggendarie di Johto, determinata dallo starter scelto a inizio avventura. Suicune appare per chi ha scelto Charmander, Entei per chi ha scelto Bulbasaur e Raikou per chi ha iniziato con Squirtle.
Un glitch fastidioso, finalmente risolto su Nintendo Switch
Il problema riguardava in particolare Entei e Raikou, entrambi dotati della mossa Boato, che termina immediatamente lo scontro. Questo rendeva già di per sé la cattura dei Pokémon erranti piuttosto frustrante, ma nelle versioni originali c'era un ulteriore inconveniente: se uno dei due utilizzava anche una sola volta Boato per fuggire, non è più possibile incontrarlo né catturarlo per il resto della partita. L'unico modo per evitare il problema era usare la preziosa Master Ball al primo incontro oppure portare con sé un Pokémon con l'abilità Antisuono, come Electrode o Mr. Mime, in grado di impedire l'attivazione di Boato.
Nelle versioni per Nintendo Switch questo glitch è stato finalmente corretto, stando alle segnalazioni degli utenti e le analisi del codice di gioco da parte dei dataminer. Entei e Raikou possono ancora usare la fastidiosissima mossa Boato per fuggire, ma almeno non spariranno più definitivamente dal gioco, permettendo ai giocatori di avere altre occasioni per catturarli.
Rimanendo in tema di Pokémon Leggendari, le riedizioni per Switch includono anche la possibilità di ottenere alcuni oggetti esclusivi legati ai vecchi e rarissimi eventi Nintendo, necessari per accedere alle aree in cui catturare Lugia, Ho-Oh e Deoxys, rendendo finalmente più accessibili contenuti che per anni erano rimasti fuori dalla portata della maggior parte dei giocatori.