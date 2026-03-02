Il padre di God of War non ha apprezzato la prima immagine della serie TV, che gli sembrava fatta con l'IA

La scorsa settimana, Amazon Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della serie TV tratta da God of War, offrendo un primo sguardo a Ryan Hurst nei panni di Kratos e a Callum Vinson in quelli del giovane Atreus. La reazione del pubblico, però, è stata tutt'altro che entusiasta. La foto non ha impressionato nemmeno David Jaffe, creatore originale del franchise videoludico, che che l'ha commentata in modo secco, come al suo solito:

"Sono sicuro che tutti si stiano impegnando al massimo. È una cosa così stupida. Però, voglio essere chiaro: due cose possono essere vere allo stesso tempo. Questa può essere un'immagine terribile - e lo è. È davvero brutta sotto tanti punti di vista... e [lo showrunner] Ron Moore è fantastico."

Jaffe si spinto fino a dire che a un certo punto credeva che fosse fatta con l'IA.