Il padre di God of War non ha apprezzato la prima immagine della serie TV, che gli sembrava fatta con l'IA

La scorsa settimana, Amazon Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della serie TV tratta da God of War, offrendo un primo sguardo a Ryan Hurst nei panni di Kratos e a Callum Vinson in quelli del giovane Atreus. La reazione del pubblico, però, è stata tutt'altro che entusiasta. La foto non ha impressionato nemmeno David Jaffe, creatore originale del franchise videoludico, che che l'ha commentata in modo secco, come al suo solito:
"Sono sicuro che tutti si stiano impegnando al massimo. È una cosa così stupida. Però, voglio essere chiaro: due cose possono essere vere allo stesso tempo. Questa può essere un'immagine terribile - e lo è. È davvero brutta sotto tanti punti di vista... e [lo showrunner] Ron Moore è fantastico."
Jaffe si spinto fino a dire che a un certo punto credeva che fosse fatta con l'IA.
La reazione di Jaffe
Jaffe ha quindi precisato che, a suo avviso, questa singola immagine non decreta la fine della serie, ma si è detto perplesso sulla scelta di pubblicarla in quel modo, con Kratos che sembra essere uno "stupido" e Atreus che appare come una specie di idiota con l'arco in mano, che non sa maneggiare.
Sui social, ha inoltre criticato la risposta di Ryan Hurst alle polemiche, dopo che l'attore aveva scritto: "Non credete a tutto quello che vedete su internet, ragazzi."
Jaffe ha detto, in merito: "Giusto, ed è vero. Ma allo stesso tempo è vero anche questo: se fai parte del team marketing di qualcosa, non pubblicare materiale su internet se non vuoi che la gente lo veda e lo giudichi."