La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata, interviene Ryan Hurst

La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata dai fan della serie PlayStation, che a quanto pare non sono rimasti per nulla impressionati dallo scatto condiviso dalla piattaforma Prime Video.
Al di là del giudizio sul casting di Atreus, ritenuto davvero troppo giovane rispetto a ciò che si vede negli ultimi due capitoli della saga, a finire nel mirino è stata in particolare la resa di Kratos, giudicata nettamente insufficiente rispetto alle ambizioni dello show.
Gli utenti hanno criticato l'abbigliamento del personaggio, la sua barba e il tono muscolare, ben distante da quello a cui il Fantasma di Sparta ci ha abituati nel corso degli anni, oltre a una palette di colori che non sembra avere nulla a che fare con le atmosfere dei giochi su cui si basa la serie.
Queste reazioni, forse inaspettate, hanno spinto l'attore Ryan Hurst a intervenire con un messaggio criptico pubblicato all'interno della sua ultima storia su Instagram, in cui dice "Non credete a tutto ciò che vedete su internet, ragazzi". Ciò significa che lo scatto condiviso da Amazon non è reale?
Mistero misterioso
In effetti le parole di Hurst non sembrano equivocabili e lasciano intendere che la prima immagine ufficiale della serie TV di God of War sia in realtà stata realizzata dall'intelligenza artificiale, in mancanza di uno scatto che ritraesse davvero i due attori protagonisti della trasposizione.
Purtroppo Hurst non ha argomentato le proprie parole: per quel che ne sappiamo è addirittura possibile che stesse facendo riferimento a una delle tante "versioni migliorate" della foto che girano sui social, ma per scoprire come stanno le cose bisognerà attendere.