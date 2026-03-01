2

La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata, interviene Ryan Hurst

A quanto pare i fan non hanno accolto con grande entusiasmo la prima foto tratta dalla serie TV di God of War, anzi le critiche sono state numerose al punto che l'attore Ryan Hurst è intervenuto sulla questione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/03/2026
Ryan Hurst

La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata dai fan della serie PlayStation, che a quanto pare non sono rimasti per nulla impressionati dallo scatto condiviso dalla piattaforma Prime Video.

Al di là del giudizio sul casting di Atreus, ritenuto davvero troppo giovane rispetto a ciò che si vede negli ultimi due capitoli della saga, a finire nel mirino è stata in particolare la resa di Kratos, giudicata nettamente insufficiente rispetto alle ambizioni dello show.

Gli utenti hanno criticato l'abbigliamento del personaggio, la sua barba e il tono muscolare, ben distante da quello a cui il Fantasma di Sparta ci ha abituati nel corso degli anni, oltre a una palette di colori che non sembra avere nulla a che fare con le atmosfere dei giochi su cui si basa la serie.

Queste reazioni, forse inaspettate, hanno spinto l'attore Ryan Hurst a intervenire con un messaggio criptico pubblicato all'interno della sua ultima storia su Instagram, in cui dice "Non credete a tutto ciò che vedete su internet, ragazzi". Ciò significa che lo scatto condiviso da Amazon non è reale?

Mistero misterioso

In effetti le parole di Hurst non sembrano equivocabili e lasciano intendere che la prima immagine ufficiale della serie TV di God of War sia in realtà stata realizzata dall'intelligenza artificiale, in mancanza di uno scatto che ritraesse davvero i due attori protagonisti della trasposizione.

Purtroppo Hurst non ha argomentato le proprie parole: per quel che ne sappiamo è addirittura possibile che stesse facendo riferimento a una delle tante "versioni migliorate" della foto che girano sui social, ma per scoprire come stanno le cose bisognerà attendere.

#Serie TV
