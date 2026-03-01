La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata, interviene Ryan Hurst

Queste reazioni, forse inaspettate, hanno spinto l'attore Ryan Hurst a intervenire con un messaggio criptico pubblicato all'interno della sua ultima storia su Instagram, in cui dice "Non credete a tutto ciò che vedete su internet, ragazzi". Ciò significa che lo scatto condiviso da Amazon non è reale?

Gli utenti hanno criticato l'abbigliamento del personaggio, la sua barba e il tono muscolare , ben distante da quello a cui il Fantasma di Sparta ci ha abituati nel corso degli anni, oltre a una palette di colori che non sembra avere nulla a che fare con le atmosfere dei giochi su cui si basa la serie.

La prima foto della serie di God of War è stata molto criticata dai fan della serie PlayStation, che a quanto pare non sono rimasti per nulla impressionati dallo scatto condiviso dalla piattaforma Prime Video.

Mistero misterioso

In effetti le parole di Hurst non sembrano equivocabili e lasciano intendere che la prima immagine ufficiale della serie TV di God of War sia in realtà stata realizzata dall'intelligenza artificiale, in mancanza di uno scatto che ritraesse davvero i due attori protagonisti della trasposizione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Purtroppo Hurst non ha argomentato le proprie parole: per quel che ne sappiamo è addirittura possibile che stesse facendo riferimento a una delle tante "versioni migliorate" della foto che girano sui social, ma per scoprire come stanno le cose bisognerà attendere.