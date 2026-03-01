LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro vede l'arrivo di nuovi set LEGO Batman

Mancano ancora alcune settimane al lancio di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, fissato alla fine di maggio, ma sono disponibili già da oggi alcuni nuovi set LEGO Batman che preparano il terreno per il ritorno di questa buffa versione dell'Uomo Pipistrello. Esattamente come l'atteso tie-in sviluppato da TT Games, questi set puntano a celebrare la storia del personaggio; a cominciare dal LEGO DC Logo di Batman (76330), un pacchetto che ricrea il logo del Cavaliere Oscuro e include due minifigure del protagonista, con i colori del 1989 e in versione dorata. Abbiamo poi la LEGO DC Batman v Superman Batmobile (76331), appunto una riproduzione della Batmobile vista nel film Batman v Superman: Dawn of Justice, che si pone un po' come una via di mezzo fra il modello Tumbler dei film di Nolan e le interpretazioni degli anni '90. Infine c'è la LEGO DC Batmobile di Batman (76332) basata sulla vettura in stile muscle car vista nel film The Batman, forse la Batmobile "più normale" fra quelle realizzate nel corso del tempo.