I requisiti PC di Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro sono cambiati: richiede meno RAM

TT Games ha annunciato un cambiamento significativo ai requisiti di sistema della versione PC di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro : richiede meno RAM per girare al meglio. Si tratta sicuramente di una buona notizia e, anche se nella nota ufficiale con la novità non se ne parla, viene da pensare che lo sforzo nell'ottimizzazione fatto dagli sviluppatori nasca anche dalla crisi attuale del mercato della RAM, monopolizzato dai data center delle IA, che comporta sforzi economici ingenti per aggiornare i PC. Chiariamo che questa è una nostra ipotesi, non confermata né da TT Games, né dall'editore Warner Bros. Games.

I nuovi requisiti

Comunque sia, TT Games ha spiegato su Steam: "Come parte dei nostri test in corso per LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight su PC, abbiamo rivisto le specifiche hardware raccomandate da 32 GB di RAM a 16 GB di RAM. Si prega di notare che le specifiche del nostro PC a questo punto non sono definitive. Continueremo a ottimizzare e a migliorare man mano che ci avviciniamo al lancio."

Quindi, i requisiti PC aggiornati sono:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 Processore: Intel Core i5-9600K o AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) o AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) o INTEL Arc A770 (16 GB) Memoria: 50 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD (obbligatorio)

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 Processore: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) Memoria: 50 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD (obbligatorio)



Per il resto vi ricordiamo che LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro uscirà il 29 maggio 2026 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.