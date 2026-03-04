Assassin's Creed Shadows entra nella fase finale del supporto post‑lancio, Ubisoft promette delle “sorprese”

In un post pubblicato sul blog ufficiale dedicato ai piani per il 2026 e al futuro della serie, Ubisoft ha confermato che, con il primo anniversario ormai vicino, Shadows è entrato nella fase finale del supporto. Questo significa aggiornamenti più piccoli e meno frequenti, ma la compagnia ha anche anticipato che ci sono ancora alcune sorprese in arrivo .

Sin dal lancio su PC e console, Assassin's Creed Shadows ha ricevuto un supporto post‑lancio particolarmente ricco, tra aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti, funzionalità aggiuntive, modifiche al gameplay e l'espansione Gli Artigli di Awaji, offerta gratuitamente a chi aveva preordinato il gioco.

Possibili novità durante la diretta per il primo anniversario

"Arrivati a questo punto, il supporto a Shadows entrerà nella fase finale", spiega Jean Guesdon, head of content della serie. "Gli aggiornamenti saranno più piccoli e meno frequenti... ma ci sarà ancora qualche sorpresa! Allo stesso tempo, i nostri team inizieranno a dedicarsi maggiormente al futuro di Assassin's Creed.E quindi potreste chiedervi: "Cosa ci aspetta?""

Ovviamente Guesdon ha preferito non rispondere alla domanda finale, ma probabilmente non dovremo attendere a lungo: Assassin's Creed Shadows festeggerà il suo primo anniversario il 20 marzo e Ubisoft ha già confermato che è in programma una grande diretta per l'occasione, una vetrina perfetta per scoprire quali nuovi contenuti potrebbe ricere il gioco.

Per quanto riguarda la roadmap del supporto post-lancio, lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato un aggiornamento massiccio che ha aggiunto una schermata di riepilogo delle statistiche di Naoe e Yasuke, il salto manuale e nuove effetti visivi per i colpi critici. Il 10 marzo, invece, è in programma la pubblicazione dell'espansione Gli Artigli di Awaji su Nintendo Switch 2..