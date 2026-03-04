0

Postal: Brain Damaged svela la data di uscita del DLC These Sunny Daze su PlayStation e Nintendo Switch

Il DLC These Sunny Daze di Postal: Brain Damaged su PS4, PS5 e Switch propone nuovi livelli tropicali, armi assurde e nemici fuori di testa.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/03/2026
Il Postal Dude in Postal Brain Damaged

Running With Scissors e Hyperstrange hanno svelato la data di uscita di These Sunny Daze, l'espansione a pagamento di Postal: Brain Damaged su PS4, PS5 e Nintendo Switch. In precedenza il DLC era stato pubblicato su PC lo scorso settembre, mentre il debutto su console è in programma per il 16 marzo al prezzo di 7,99 euro o in bundle con il gioco a 24,99 euro.

L'annuncio come da prassi è stato accompagnato da un trailer, che ore un assaggio dei nuovi livelli, nemici e armi da fuoco che potremo imbracciare grazie ai nuovi contenuti introdotti.

Postal Dude torna con un nuovo arsenale

Postal: Brain Damaged è uno spin-off della serie, definito come un boomer-shooter, ovvero un FPS vecchia scuola che si ispira ai classici degli anni 90' come Doom e Quake, con tanto di grafica retrò e struttura su livelli in cui i giocatori devono farsi largo tra orde di nemici ad armi spianate.

L'espansione These Sunny Daze è ambientata dopo il finale del gioco base. Il Postal Dude finalmente è pronto a concedersi una meritata vacanza in spiaggia, ma ovviamente le cose prenderanno una piega del tutto differente quando il nuovo presidente annuncia un decreto che mette al bando i capelli rossi.

Non resta che afferrare qualsiasi cosa abbia una forma vagamente simile a un'arma e combattere fino in cima alla catena di comando per mettere fine a questa ingiustizia. Nel DLC potremo accedere a un arsenale di armi sopra le righe, come la Piss Gun, il Weiner‑Grinder Shotgun e l'ombrello potenziato Nyanbrella, per affrontare orde di nuovi nemici in livelli tropicali.

