Postal 4: No Regerts ha ricevuto un enorme aggiornamento

Running With Scissors ha pubblicato un nuovo e corposo aggiornamento per Postal 4: No Regerts , intitolato "Free Roam, Free Regert", disponibile su PlayStation 5 e PC . Si tratta di uno degli update più significativi tra quelli ricevuti dal gioco finora, che introduce, nemmeno a dirlo, la modalità Free Roam e porta con sé oltre 150 aggiunte, modifiche e miglioramenti al gioco base.

Caos non troppo calmo

La novità principale è proprio la Free Roam Mode, pensata per offrire un'esperienza ancora più libera e caotica nella cittadina di Edensin. Selezionandola, il giocatore può esplorare la mappa senza vincoli narrativi, muovendosi per le strade durante una giornata senza fine, affrontando missioni secondarie e commissioni, visitando i vari quartieri, raccogliendo collezionabili e dando sfogo alla follia tipica della serie, che si può tradurre in tanta ultraviolenza.

Free Roam, Free Regert aggiunge tanti contenuti a Postal 4

Inoltre, si ha immediatamente accesso all'intero arsenale del Postal Dude, che rende il tutto ancora più caotico e furioso.

Ma non finisce qui, perché oltre alla modalità Free Roam, l'aggiornamento introduce una lunga serie di miglioramenti e contenuti aggiuntivi. Le armi sono state rinnovate graficamente, con texture migliorate per per la Desert Eagle, l'AK, il revolver e il FOURnicator. Diverse commissioni sono state aggiornate o ampliate, offrendo nuove varianti e approcci alternativi, inclusi percorsi non violenti o attività più creative.

Un'altra aggiunta è il sistema di smembramento, che può essere letale o non letale, con i personaggi non giocanti che possono finire a muoversi senza alcuni arti. Proprio i PNG hanno ricevuto numerosi miglioramenti, con nuove animazioni, reazioni più marcate agli eventi (come l'elettrocuzione) e comportamenti più espressivi. Non mancano nuove personalizzazioni per le armi, acquistabili nei negozi del gioco, che permettono di seminare il caos con un tocco di stile in più. Anche il level design è stato rifinito e l'esperienza appare complessivamente più fluida.