Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 dicembre è svelato e disponibile, ma solo per alcune ore

Potete scaricare il gioco a questo indirizzo : effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, potete riscattare Paradise Killer gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché sia stato riscattato entro queste 24 ore .

Epic Games Store prosegue con la sua iniziativa natalizia e propone un nuovo regalo: il gioco gratis del 22 dicembre è dunque svelato e disponibile da ora e si tratta di un titolo davvero molto particolare, essendo Paradise Killer.

Una strana avventura investigativa

Paradise Killer è una bizzarra avventura investigativa ambientata in un'isola che sembra essere fuori dalla realtà, che si rigenera ciclicamente a intervalli di qualche millennio e si incentra sulla volontà di riportare in vita delle divinità aliene.

All'interno di questa stranezza si è però consumato un terribile crimine: alla vigilia della rinascita, il Consiglio viene assassinato e Paradise Island sterminata, mettendo a rischio tutto il processo ciclico di resurrezione dell'isola come sistema perfetto.

Per questo motivo, la "maniaca delle investigazioni", Lady Love Dies, viene richiamata dall'esilio per trovare il colpevole, cercando di risolvere un caso che si presenta decisamente intricato e dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

Si tratta di esplorare l'isola, interagire con i suoi variopinti abitanti e raccogliere indizi e prove da presentare poi in tribunale una volta che avremo elaborato una teoria solida e un impianto di accusa. È un altro titolo di notevole interesse, che arriva subito dopo l'ottimo Sorry We're Closed proposto come gioco gratis del 21 dicembre, e in attesa di quello che arriverà il 23 dicembre.