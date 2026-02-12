Epic Games Store svela i giochi gratis del 19 febbraio: un'avventura nel Purgatorio e un emulo di S.T.A.L.K.E.R.

Vi ricordiamo inoltre che sono già disponibili i giochi gratuiti del 12 febbraio : l'avventura punta e clicca The Darkside Detective e il noir investigativo Nobody Wants to Die. Potete riscattarli, insieme ai futuri regali settimanali, a questo indirizzo .

L' Epic Games Store ha rivelato i prossimi titoli che potranno essere riscattati gratuitamente a partire dal 19 febbraio : Return to Ash e la Starter Edition di Stalcraft X . Una volta aggiunti alla vostra libreria, resteranno vostri per sempre, senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

Scopriamo i nuovi giochi gratis

Return to Ash è una visual novel narrativa che segue il viaggio di Ashleigh, una giovane donna che si risveglia in un aldilà sospeso tra sogno e memoria. Dopo una lunga degenza ospedaliera, si ritrova in un mondo enigmatico popolato da anime smarrite e guidato da un'entità mascherata chiamata Morte, che la spinge a confrontarsi con ciò che ha lasciato irrisolto. La storia si sviluppa attraverso scelte significative che influenzano relazioni, percorsi e finali, con un tono intimo e introspettivo. Atmosfere malinconiche, dialoghi curati e un forte focus emotivo danno vita a un'esperienza che esplora perdita, accettazione e rinascita.

Stalcraft X è uno sparatutto open world con elementi MMO ispirato all'universo di S.T.A.L.K.E.R., dove esplorazione, sopravvivenza e combattimenti PvE e PvP si intrecciano in una Zona radioattiva piena di anomalie e creature mutanti. Il gioco combina missioni narrative, incursioni cooperative e scontri tra fazioni, offrendo un'esperienza persistente in cui migliorare l'equipaggiamento, cacciare artefatti e affrontare minacce sempre più pericolose.

Pur essendo un titolo free‑to‑play, la prossima settimana l'Epic Games Store regalerà la Starter Edition, che include consumabili, bonus vari e oggetti cosmetici per personalizzare il personaggio e iniziare l'avventura con un piccolo vantaggio.

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store della prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.