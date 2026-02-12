0

Epic Games Store svela i giochi gratis del 19 febbraio: un'avventura nel Purgatorio e un emulo di S.T.A.L.K.E.R.

Come ogni settimana, l'Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratuiti in arrivo per tutti gli utenti PC. Ecco cosa ci aspetta il 19 febbraio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/02/2026
Il vault dei giochi gratis dell'Epic Games Store

L'Epic Games Store ha rivelato i prossimi titoli che potranno essere riscattati gratuitamente a partire dal 19 febbraio: Return to Ash e la Starter Edition di Stalcraft X. Una volta aggiunti alla vostra libreria, resteranno vostri per sempre, senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

Vi ricordiamo inoltre che sono già disponibili i giochi gratuiti del 12 febbraio: l'avventura punta e clicca The Darkside Detective e il noir investigativo Nobody Wants to Die. Potete riscattarli, insieme ai futuri regali settimanali, a questo indirizzo.

Scopriamo i nuovi giochi gratis

Return to Ash è una visual novel narrativa che segue il viaggio di Ashleigh, una giovane donna che si risveglia in un aldilà sospeso tra sogno e memoria. Dopo una lunga degenza ospedaliera, si ritrova in un mondo enigmatico popolato da anime smarrite e guidato da un'entità mascherata chiamata Morte, che la spinge a confrontarsi con ciò che ha lasciato irrisolto. La storia si sviluppa attraverso scelte significative che influenzano relazioni, percorsi e finali, con un tono intimo e introspettivo. Atmosfere malinconiche, dialoghi curati e un forte focus emotivo danno vita a un'esperienza che esplora perdita, accettazione e rinascita.

Stalcraft X è uno sparatutto open world con elementi MMO ispirato all'universo di S.T.A.L.K.E.R., dove esplorazione, sopravvivenza e combattimenti PvE e PvP si intrecciano in una Zona radioattiva piena di anomalie e creature mutanti. Il gioco combina missioni narrative, incursioni cooperative e scontri tra fazioni, offrendo un'esperienza persistente in cui migliorare l'equipaggiamento, cacciare artefatti e affrontare minacce sempre più pericolose.

La prossima Xbox integrerà anche Epic Games Store, dice la stessa Epic Games La prossima Xbox integrerà anche Epic Games Store, dice la stessa Epic Games

Pur essendo un titolo free‑to‑play, la prossima settimana l'Epic Games Store regalerà la Starter Edition, che include consumabili, bonus vari e oggetti cosmetici per personalizzare il personaggio e iniziare l'avventura con un piccolo vantaggio.

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store della prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

#Giochi Gratis #Epic Games Store
