Final Fantasy VII Rebirth per Switch 2 in preordine su Amazon: otterrai anche una carta esclusiva di Magic: The Gathering

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2. Acquistando questo prodotto otterrai anche la carta di Zack Fair realizzata da Tetsuya Nomura.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/02/2026
Final Fantasy VII Rebirth per Switch 2
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Su Amazon è disponibile il preordine di Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 a 59,99 €. Come ti abbiamo anticipato, oltre al gioco otterrai una carta esclusiva di Zack Fair per Magic: The Gathering, realizzata da Tetsuya Nomura. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e uscirà ufficialmente il 3 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2

In questo capitolo potrai scoprire le vaste e splendide regioni del mondo grazie alla potenza della nuova console. Inoltre, come ti abbiamo già spiegato, acquistando questo prodotto potrai ottenere una carta esclusiva di Magic: The Gathering, con un'illustrazione speciale realizzata da Tetsuya Nomura, l'art director della serie. Il sistema di combattimento evoluto e altamente personalizzato è ancora più coinvolgente. Inoltre, potrai godere di tantissimi contenuti secondari che sapranno intrattenerti ulteriormente.

La resa del mondo e delle sequenze originali supera ogni aspettativa, tuttavia alcuni elementi potrebbero risultare ripetitivi e non è presente alcun balzo grafico rispetto al predecessore. Se vuoi saperne di più, trovi tutti i dettagli nella nostra recensione.

