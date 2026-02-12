Final Fantasy VII Rebirth per Switch 2 in preordine su Amazon: otterrai anche una carta esclusiva di Magic: The Gathering

Su Amazon è disponibile il preordine di Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 a 59,99 €. Come ti abbiamo anticipato, oltre al gioco otterrai una carta esclusiva di Zack Fair per Magic: The Gathering, realizzata da Tetsuya Nomura. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e uscirà ufficialmente il 3 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2

In questo capitolo potrai scoprire le vaste e splendide regioni del mondo grazie alla potenza della nuova console. Inoltre, come ti abbiamo già spiegato, acquistando questo prodotto potrai ottenere una carta esclusiva di Magic: The Gathering, con un'illustrazione speciale realizzata da Tetsuya Nomura, l'art director della serie. Il sistema di combattimento evoluto e altamente personalizzato è ancora più coinvolgente. Inoltre, potrai godere di tantissimi contenuti secondari che sapranno intrattenerti ulteriormente.

La resa del mondo e delle sequenze originali supera ogni aspettativa, tuttavia alcuni elementi potrebbero risultare ripetitivi e non è presente alcun balzo grafico rispetto al predecessore. Se vuoi saperne di più, trovi tutti i dettagli nella nostra recensione.