Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è già giocabile e presto ci saranno novità ufficiali

Il game director Naoki Hamaguchi ha confermato in una recente intervista che i lavori sulla Parte 3 di Final Fantasy 7 Remake sono ormai nelle fasi finali: è già giocabile dall'inizio alla fine e, secondo lui, non passerà molto tempo prima di poter condividere aggiornamenti ufficiali, probabilmente sotto forma di un annuncio in pompa magna.

"Lo sviluppo del terzo capitolo sta procedendo molto bene e siamo quasi esattamente in linea con le tappe che avevamo fissato all'inizio del progetto. Il gioco è già in uno stato giocabile e, al momento, siamo nella fase di rifinitura finale, in cui stiamo limando e consolidando l'esperienza", ha dichiarato Hamaguchi ad Automaton Media.

"Siamo in quel momento in cui la qualità migliora di giorno in giorno e, ogni volta che lo proviamo, gli scenari sembrano diversi, il che è davvero entusiasmante. Credo che non passerà molto tempo prima di poter condividere qualche aggiornamento con tutti."