Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è già giocabile e presto ci saranno novità ufficiali

Il game director Naoki Hamaguchi ha confermato in una recente intervista che i lavori sulla Parte 3 di Final Fantasy 7 Remake sono ormai nelle fasi finali: è già giocabile dall'inizio alla fine e, secondo lui, non passerà molto tempo prima di poter condividere aggiornamenti ufficiali, probabilmente sotto forma di un annuncio in pompa magna.
"Lo sviluppo del terzo capitolo sta procedendo molto bene e siamo quasi esattamente in linea con le tappe che avevamo fissato all'inizio del progetto. Il gioco è già in uno stato giocabile e, al momento, siamo nella fase di rifinitura finale, in cui stiamo limando e consolidando l'esperienza", ha dichiarato Hamaguchi ad Automaton Media.
"Siamo in quel momento in cui la qualità migliora di giorno in giorno e, ogni volta che lo proviamo, gli scenari sembrano diversi, il che è davvero entusiasmante. Credo che non passerà molto tempo prima di poter condividere qualche aggiornamento con tutti."
Sviluppare anche per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S non sta rallentando i lavori
Il commento arriva in risposta alla domanda se l'arrivo su un numero maggiore di piattaforme possa rallentare lo sviluppo o ridurre l'ambizione del capitolo finale della trilogia. Hamaguchi ha spiegato che all'interno del team esiste un'unità dedicata esclusivamente alle conversioni per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, così da permettere al team principale di concentrarsi sul gioco vero e proprio.
"All'interno del mio team abbiamo un'unità dedicata che si occupa dei lavori di porting, e opera separatamente dal gruppo che sta sviluppando il terzo capitolo. Il team di porting è estremamente competente e sta rifinendo quelle versioni con grande cura, quindi mi fido di loro e supervisiono il lavoro a distanza. Questo mi permette di concentrarmi pienamente sul terzo gioco."
Che lo sviluppo stia procedendo spedito è stato ribadito più volte negli ultimi mesi: di recente è stato confermato che il titolo ufficiale del gioco è già stato scelto e che il progetto continuerà a utilizzare l'Unreal Engine 4, senza passare alla nuova versione del motore.