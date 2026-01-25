Il team di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 ha scelto un nome ufficiale per il GDR

La terza parte della serie remake di Final Fantasy 7 è ancora lontana e non sappiamo molto a riguardo, ma sta facendo passi avanti. Nello specifico, è stato confermato da Square Enix che il nome del videogioco è stato deciso. Dopo "Final Fantasy 7 Remake" e "Final Fantasy 7 Rebirth", ci aspettiamo ovviamente che anche il terzo titolo utilizzi una parola con la "R".
Purtroppo per ora non possiamo sapere quale sia questo nome.
Cosa ha detto Square Enix sulla scelta del nome di Final Fantasy 7 Parte 3
Secondo alcune dichiarazioni degli autori, a inizio novembre 2025 il team aveva ridotto la scelta a due nomi e una decisione finale è stata presa dopo la fine della Paris Games Week 2025.
Parlando con GameSpot, il game director Naoki Hamaguchi ha raccontato come sono andate le cose. "Toccava a Nomura-san decidere quale nome usare. E sì, dopo il ritorno dalla Paris Games Week, ha in effetti scelto un titolo, quindi posso affermare che oramai la decisione è stata presa definitivamente".
I fan hanno più volte speculato sul nome che sarebbe stato scelto e uno dei preferiti era Final Fantasy 7 Reunion. Ci sono però già due giochi di Square Enix con tale sottotitolo: Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion e Life is Strange: Reunion. Non è detto che l'opera di Hamaguchi e Nomura non possa usare lo stesso termine, ma è possibile che Square Enix non apprezzi l'idea di ripeterlo più e più volte, sopprattutto all'interno della stessa saga. Voi che termine con la "R" trovate adeguato per la terza parte del remake di Final Fantasy 7?
Ricordiamo poi che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non passerà da Unreal Engine 4 a 5.