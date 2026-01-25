Il team di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 ha scelto un nome ufficiale per il GDR

La terza parte della serie remake di Final Fantasy 7 è ancora lontana e non sappiamo molto a riguardo, ma sta facendo passi avanti. Nello specifico, è stato confermato da Square Enix che il nome del videogioco è stato deciso . Dopo "Final Fantasy 7 Remake" e "Final Fantasy 7 Rebirth", ci aspettiamo ovviamente che anche il terzo titolo utilizzi una parola con la "R".

Cosa ha detto Square Enix sulla scelta del nome di Final Fantasy 7 Parte 3

Secondo alcune dichiarazioni degli autori, a inizio novembre 2025 il team aveva ridotto la scelta a due nomi e una decisione finale è stata presa dopo la fine della Paris Games Week 2025.

Parlando con GameSpot, il game director Naoki Hamaguchi ha raccontato come sono andate le cose. "Toccava a Nomura-san decidere quale nome usare. E sì, dopo il ritorno dalla Paris Games Week, ha in effetti scelto un titolo, quindi posso affermare che oramai la decisione è stata presa definitivamente".

I fan hanno più volte speculato sul nome che sarebbe stato scelto e uno dei preferiti era Final Fantasy 7 Reunion. Ci sono però già due giochi di Square Enix con tale sottotitolo: Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion e Life is Strange: Reunion. Non è detto che l'opera di Hamaguchi e Nomura non possa usare lo stesso termine, ma è possibile che Square Enix non apprezzi l'idea di ripeterlo più e più volte, sopprattutto all'interno della stessa saga. Voi che termine con la "R" trovate adeguato per la terza parte del remake di Final Fantasy 7?

Ricordiamo poi che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non passerà da Unreal Engine 4 a 5.