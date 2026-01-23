Final Fantasy 7 Remake Parte 3 vedrà il ritorno del più noto mini-game in forma migliorata

Tra le varie critiche, tuttavia, in molti concordano sul fatto che Queen's Blood, il gioco di carte collezionabili all'interno di Rebirth, è invece particolarmente riuscito, dunque gli sviluppatori hanno deciso di riproporlo anche nel prossimo capitolo.

Sembra proprio che Queen's Blood , ovvero quello che si è rivelato essere il più apprezzato dei mini-game presenti in Rebirth, sia destinato a tornare in Final Fantasy 7 Parte 3 in versione espansa e migliorata , come riferito dal director.

Sarà migliorato ancora

"Queen's Blood è un minigioco molto popolare e amato, e credo che molte persone desiderino ancora qualcosa di simile", ha spiegato il director Naoki Hamaguchi in un'intervista pubblicata da Polygon, confermando il ritorno del gioco di carte.

"Voglio ampliare Queen's Blood in modo da migliorarlo e offrire una versione potenziata quando uscirà il terzo capitolo... Queen's Blood sarà ancora disponibile nella terza parte e vogliamo anche ampliarlo".

Ci saranno probabilmente anche altre attività secondarie da portare avanti, e nella terza parte è possibile che compaia anche il celebre mini-gioco di snowboard che abbiamo visto nell'originale.

"Temo di non poter entrare troppo nei dettagli, ma sappiamo che non sarà un semplice minigioco di snowboard", ha dichiarato Hamaguchi al riguardo. "Vogliamo assicurarci che sia integrato nella trama, in modo da creare una sorta di connessione con il tema generale".

Square Enix ha inoltre assicurato che Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3 su Nintendo Switch 2 non avranno compromessi di gameplay.