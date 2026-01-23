Arknights: Endfield sospende i pagamenti con PayPal dopo alcuni addebiti irregolari

Gli sviluppatori di Arknights: Endfield hanno dovuto sospendere i pagamenti con PayPal dopo le segnalazioni arrivate da diversi utenti che si sono ritrovati con addebiti non riconosciuti sul conto.
Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente e Hyperglyph sta naturalmente effettuando i dovuti controlli per scoprirlo, fatto sta che alcune persone hanno scoperto di aver effettuato nel gioco transazioni che però non avevano autorizzato, anche di somme importanti.
Lo studio cinese ha quindi pubblicato un messaggio rivolto ai giocatori, confermando di essere al corrente della questione e che si tratta di un problema che al momento interessa "un numero limitato di acquisti" effettuati appunto tramite il circuito PayPal.
Hyperglyph ha quindi invitato gli utenti che hanno riscontrato addebiti non riconosciuti a contattarli via e-mail fornendo server e ID del proprio account per poter ottenere un rimborso che verrà emesso entro quattro ore.
Il messaggio degli sviluppatori
Forte di oltre 35 milioni di pre-registrazioni, Arknights: Endfield esordisce dunque in maniera agrodolce per via di un inconveniente tecnico che in alcuni casi ha provocato grossi disagi, al punto che il team di sviluppo ha inviato a Eurogamer un messaggio di scuse rivolto ai giocatori.
"Vogliamo scusarci sinceramente con tutti coloro che sono stati colpiti dal problema dei pagamenti PayPal verificatosi poco dopo il lancio", si legge nel testo. "Comprendiamo quanto questo tipo di situazione possa essere frustrante e preoccupante, soprattutto quando coinvolge acquisti e dati di pagamento personali."
"Ecco ciò che desideriamo chiarire in modo trasparente:
- Tutti gli acquisti PayPal coinvolti verranno completamente rimborsati. Abbiamo già iniziato a elaborare i rimborsi per gli ordini interessati.
- Non conserviamo le informazioni di pagamento dei giocatori. I dettagli di pagamento sono gestiti direttamente da PayPal e non vengono salvati nei nostri sistemi.
- Questo problema ha interessato solo alcuni giocatori su determinate piattaforme durante l'utilizzo di PayPal. Non appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo disabilitato i pagamenti PayPal entro circa due ore dal lancio per evitare ulteriori disagi."
"Al momento i pagamenti PayPal resteranno disattivati, mentre continuiamo a indagare sulla causa principale insieme ai nostri partner. Non riattiveremo l'opzione di pagamento finché non saremo certi che il problema sia stato completamente risolto."
"Siamo davvero dispiaciuti per lo stress e gli inconvenienti causati e vi ringraziamo per la pazienza, mentre lavoriamo con la massima attenzione su questa situazione. Se avete ulteriori domande o preoccupazioni, non esitate a contattarci direttamente."