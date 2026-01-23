Arknights: Endfield sospende i pagamenti con PayPal dopo alcuni addebiti irregolari

Gli sviluppatori di Arknights: Endfield hanno dovuto sospendere i pagamenti con PayPal dopo le segnalazioni arrivate da diversi utenti che si sono ritrovati con addebiti non riconosciuti sul conto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente e Hyperglyph sta naturalmente effettuando i dovuti controlli per scoprirlo, fatto sta che alcune persone hanno scoperto di aver effettuato nel gioco transazioni che però non avevano autorizzato, anche di somme importanti.

Lo studio cinese ha quindi pubblicato un messaggio rivolto ai giocatori, confermando di essere al corrente della questione e che si tratta di un problema che al momento interessa "un numero limitato di acquisti" effettuati appunto tramite il circuito PayPal.

Hyperglyph ha quindi invitato gli utenti che hanno riscontrato addebiti non riconosciuti a contattarli via e-mail fornendo server e ID del proprio account per poter ottenere un rimborso che verrà emesso entro quattro ore.