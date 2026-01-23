Highguard batte un colpo: una presentazione di lancio è in arrivo la prossima settimana

Si tratta di uno sparatutto PvP online creato da alcuni degli autori di Apex Legends e Titanfall, ovvero membri di Respawn che sono usciti dal team in questione e hanno fondato Wildlight.

Wildlight Entertainment ha annunciato che il 26 gennaio si terrà uno "Showcase di lancio" dedicato al gioco, proprio nel giorno che corrisponde alla data di uscita del gioco, cosa piuttosto strana considerando che non ci sono stati aggiornamenti su questo titolo dopo la sua presentazione ai The Game Awards 2025 .

Dopo la comparsa improvvisa addirittura come headliner dei The Game Awards 2025, Highguard torna a farsi vivo con una presentazione di lancio fissata per la prossima settimana, dimostrando che il gioco è reale ed è effettivamente in arrivo .

Il gioco è vivo

È risultato un po' strano il fatto di vedere la chiusura di un evento enorme come i The Game Awards dedicata interamente a un gioco che, fino a quel momento, era piuttosto sconosciuto, ma ancora più strano è stato il silenzio che ha seguito quella prima presentazione, da parte degli sviluppatori.

Qualcuno aveva iniziato anche ad avere sospetti sull'effettiva possibilità che il team riuscisse a rispettare la data di uscita fissata per il 26 gennaio, ma in risposta è arrivato l'annuncio di questo evento di lancio che dovrebbe chiarire tutti i dubbi.

"Sintonizzatevi lunedì 26 gennaio alle ore 19:00 per un'occhiata approfondita ad Highguard direttamente dallo studio, con un deep dive del gameplay, i piani per il primo anno e molto altro", si legge nella descrizione ufficiale della presentazione.

A questo punto non resta che attendere lunedì e vedere veramente di che pasta è fatto questo interessante sparatutto free-to-play per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che ci metterà al comando dei Guardiani, guerrieri capaci di utilizzare la magia e combinarla con armi convenzionali per dare vita a scontri altamente dinamici e spettacolari.