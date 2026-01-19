Highguard non avrebbe pagato per essere l'ultimo annuncio dei The Game Awards

La cosa ha deluso vari appassionati, che per il trailer finale di un grande show si aspettano qualcosa di spettacolare, magari un nuovo gioco di una grande IP cinematografica o un seguito molto atteso. C'è chi ha anche pensato che Highguard abbia pagato per avere l'ultima posizione , ma considerando che si può arrivare a mezzo milione di dollari per una pubblicità durante i TGA, pare difficile che il nuovo team abbia questo tipo di cifre da investire.

Cosa potrebbe essere successo durante i The Game Awards 2025

Ora, tramite una dichiarazione di Paul Tassi di Forbes, scopriamo che il team di sviluppo Wildlight Entertainment non ha pagato un singolo centesimo per poter ottenere lo slot di chiusura dei The Game Awards.

Tassi ha scritto: "Ho appreso che Highguard non ha in realtà pagato per essere lo spot finale ai The Game Awards. È stato lo show a decidere di metterlo lì".

Nei commenti, i follower di Tassi affermano che probabilmente Geoff Keighley (creatore e conduttore dello show) era innamorato del videogioco e abbia offerto la posizione di propria spontanea volontà. Keighley pareva in effetti alquanto eccitato per Highguard nella fase finale dei TGA.

Ciò detto, potrebbe non essere stata una buona cosa per Highguard, visto che molti sono rimasti delusi dall'arrivo di un gioco mai sentito prima e non particolarmente originale a prima vista. Non a caso, il videogioco non è rientrato tra i dieci trailer più visti dei The Game Awards 2025.