Il sito ufficiale di Highguard non è più disponibile: è l'inizio della fine?

L'apparente insuccesso ha spinto la compagnia a licenziare il grosso del team e ora arriva una ulteriore brutta notizia per i fan: il sito ufficiale di Highguard non è più accessibile .

Nell'ultimo paio di mesi, lo sparatutto free to play Highguard non ha avuto vita facile. Sin dall'annuncio ci sono state grandi critiche e anche al lancio, pur riuscendo ad attirare un buon numero di giocatori, in molti non l'hanno apprezzato.

Cosa sta succedendo con il sito di Highguard

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, se si va sul sito di Highguard tutto ciò che viene mostrato è il titolo del gioco, la scritta "Sito non disponibile" e la breve descrizione "Questo sito è attualmente non disponibile. Per favore contattate support@codethirtytwo.com per assistenza". Ci sono poi i loghi di Discord e X (ex Twitter) per accedere ai canali ufficiali del videogioco.

La schermata del sito di Highguard

Ovviamente è possibile che il sito sia in una sorta di lunga manutenzione, visto che da molte ore oramai non è accessibile secondo quanto segnalato da un utente su ResetEra. Considerando però che l'opera non è stata apprezzata e che pochi giorni fa, come detto, molteplici dipendenti sono stati licenziati, viene naturale pensare che il motivo sia un inizio di chiusura dei battenti del team e del videogioco.

Per ora è solo un timore, ma supponiamo che in caso avremo informazioni a breve termine direttamente dalla compagnia di sviluppo, o perlomeno da coloro che sono rimasti al lavoro.