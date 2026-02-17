Il sito ufficiale di Highguard non è più disponibile: è l'inizio della fine?

Nell'ultimo paio di mesi, lo sparatutto free to play Highguard non ha avuto vita facile. Sin dall'annuncio ci sono state grandi critiche e anche al lancio, pur riuscendo ad attirare un buon numero di giocatori, in molti non l'hanno apprezzato.
L'apparente insuccesso ha spinto la compagnia a licenziare il grosso del team e ora arriva una ulteriore brutta notizia per i fan: il sito ufficiale di Highguard non è più accessibile.
Cosa sta succedendo con il sito di Highguard
Come potete vedere nell'immagine qui sotto, se si va sul sito di Highguard tutto ciò che viene mostrato è il titolo del gioco, la scritta "Sito non disponibile" e la breve descrizione "Questo sito è attualmente non disponibile. Per favore contattate support@codethirtytwo.com per assistenza". Ci sono poi i loghi di Discord e X (ex Twitter) per accedere ai canali ufficiali del videogioco.
Ovviamente è possibile che il sito sia in una sorta di lunga manutenzione, visto che da molte ore oramai non è accessibile secondo quanto segnalato da un utente su ResetEra. Considerando però che l'opera non è stata apprezzata e che pochi giorni fa, come detto, molteplici dipendenti sono stati licenziati, viene naturale pensare che il motivo sia un inizio di chiusura dei battenti del team e del videogioco.
Per ora è solo un timore, ma supponiamo che in caso avremo informazioni a breve termine direttamente dalla compagnia di sviluppo, o perlomeno da coloro che sono rimasti al lavoro.