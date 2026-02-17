TCL supera Samsung e diventa prima al mondo nelle spedizioni TV di dicembre 2025

Crescita del 10% su base annua e quota al 16%: il sorpasso è reale, ma potrebbe essere stagionale.

TCL ha conquistato la prima posizione nelle spedizioni globali di TV nel mese di dicembre 2025, superando Samsung dopo undici mesi consecutivi di leadership del colosso coreano. I dati arrivano dall'ultimo Global Monthly TV Tracker di Counterpoint Research. Nel dettaglio, le spedizioni globali di TV a dicembre sono cresciute dell'1,6% su base annua, mentre TCL ha registrato un balzo del 10% YoY, portando la propria quota di mercato al 16%. Una crescita trainata soprattutto dai forti incrementi nell'area Asia-Pacifico, in Cina e nella regione Medio Oriente e Africa, che hanno compensato i cali registrati in Nord America e in Europa occidentale.

Samsung seconda nel mese, ma davanti nel quarto trimestre Nonostante il sorpasso mensile, Samsung non esce ridimensionata dal quadro complessivo. A dicembre 2025 l'azienda ha comunque registrato un aumento dell'8% nelle spedizioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma ha perso quattro punti percentuali di quota rispetto al mese precedente, fermandosi al 13%. Samsung resta leader, ma TCL cresce e riduce il divario mentre il mercato TV cala Su base trimestrale, Samsung mantiene una posizione solida: nel quarto trimestre 2025 ha spedito il 2% di TV in più rispetto allo stesso periodo del 2024, restando leader globale nel periodo ottobre-dicembre. Le Americhe hanno mostrato una crescita significativa, mentre Europa occidentale e MEA hanno evidenziato un calo più marcato. Secondo gli analisti di Counterpoint, la crescita di TCL va interpretata anche alla luce della stagionalità di fine anno e delle dinamiche regionali della domanda. Le spedizioni mensili possono essere influenzate da fattori come aggiustamenti di inventario e tempistiche logistiche, rendendo i dati di un singolo mese particolarmente volatili.