TCL supera Samsung e diventa prima al mondo nelle spedizioni TV di dicembre 2025

TCL ha conquistato la prima posizione nelle spedizioni globali di TV nel mese di dicembre 2025, superando Samsung dopo undici mesi consecutivi di leadership del colosso coreano. I dati arrivano dall'ultimo Global Monthly TV Tracker di Counterpoint Research.
Nel dettaglio, le spedizioni globali di TV a dicembre sono cresciute dell'1,6% su base annua, mentre TCL ha registrato un balzo del 10% YoY, portando la propria quota di mercato al 16%. Una crescita trainata soprattutto dai forti incrementi nell'area Asia-Pacifico, in Cina e nella regione Medio Oriente e Africa, che hanno compensato i cali registrati in Nord America e in Europa occidentale.
Samsung seconda nel mese, ma davanti nel quarto trimestre
Nonostante il sorpasso mensile, Samsung non esce ridimensionata dal quadro complessivo. A dicembre 2025 l'azienda ha comunque registrato un aumento dell'8% nelle spedizioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma ha perso quattro punti percentuali di quota rispetto al mese precedente, fermandosi al 13%.
Su base trimestrale, Samsung mantiene una posizione solida: nel quarto trimestre 2025 ha spedito il 2% di TV in più rispetto allo stesso periodo del 2024, restando leader globale nel periodo ottobre-dicembre. Le Americhe hanno mostrato una crescita significativa, mentre Europa occidentale e MEA hanno evidenziato un calo più marcato.
Secondo gli analisti di Counterpoint, la crescita di TCL va interpretata anche alla luce della stagionalità di fine anno e delle dinamiche regionali della domanda. Le spedizioni mensili possono essere influenzate da fattori come aggiustamenti di inventario e tempistiche logistiche, rendendo i dati di un singolo mese particolarmente volatili.
Hisense terza, ma in forte calo
Al terzo posto si posiziona Hisense, che a dicembre ha registrato un calo del 23% su base annua nelle spedizioni globali. Pur mantenendo la leadership nel mercato cinese, il brand non è riuscito a compensare la flessione interna, con la Cina che ha visto un calo complessivo delle spedizioni TV del 18% YoY nel periodo considerato.
Questo rallentamento evidenzia come il mercato domestico, pur rimanendo strategico, non sia stato sufficiente a sostenere la performance globale del marchio.