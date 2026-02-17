In ARC Raiders arrivano sospensioni per chi ha sfruttato troppo il glitch della duplicazione

Embark Studios ha annunciato l'arrivo di pene severe per chi ha sfruttato troppo il glitch della duplicazione che era emerso nei giorni scorsi in ARC Raiders e che aveva sbilanciato l'economia del gioco fino alla sua correzione, con possibili sospensioni comminate ai colpevoli.

Come abbiamo visto, nelle scorse settimane il gioco era stato funestato da alcuni problemi legati a un glitch che consentiva di raddoppiare alcune risorse, chiaramente sbilanciando l'economia interna del gioco, ma in seguito anche a diverse segnalazioni il problema è stato corretto.

In seguito all'aggiornamento che ha chiuso la falla, arrivano ora le sanzioni decise dal team per quei giocatori che hanno sfruttato la situazione, sebbene queste siano previste per coloro che hanno fatto eccessivo uso di questo glitch.