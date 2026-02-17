0

In ARC Raiders arrivano sospensioni per chi ha sfruttato troppo il glitch della duplicazione

Dopo la correzione del problema, Embark Studios ha annunciato di avere intenzione di passare alle punizioni per chi ha sfruttato eccessivamente il glitch della duplicazione in ARC Raiders.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/02/2026
Una scena di ARC Raiders
Embark Studios ha annunciato l'arrivo di pene severe per chi ha sfruttato troppo il glitch della duplicazione che era emerso nei giorni scorsi in ARC Raiders e che aveva sbilanciato l'economia del gioco fino alla sua correzione, con possibili sospensioni comminate ai colpevoli.

Come abbiamo visto, nelle scorse settimane il gioco era stato funestato da alcuni problemi legati a un glitch che consentiva di raddoppiare alcune risorse, chiaramente sbilanciando l'economia interna del gioco, ma in seguito anche a diverse segnalazioni il problema è stato corretto.

In seguito all'aggiornamento che ha chiuso la falla, arrivano ora le sanzioni decise dal team per quei giocatori che hanno sfruttato la situazione, sebbene queste siano previste per coloro che hanno fatto eccessivo uso di questo glitch.

Punizioni per gli esagerati

In base a quanto riferito da Embark, le punizioni sono previste per i casi più "gravi", ovvero per quei giocatori che hanno sfruttato eccessivamente la situazione, racimolando notevoli bottini in maniera irregolare.

Nei casi previsti, gli utenti colpevoli andranno incontro alla sospensione dell'account, in base a quanto deciso da Embark, in attesa di ulteriori istruzioni al riguardo.

Questa soluzione è prevista solo per coloro il cui comportamento ha avuto "un impatto significativo sull'economia del gioco o sull'esperienza degli altri giocatori", si legge nella comunicazione da parte del team.

Se il glitch è stato sfruttato poco, sembra che sia in arrivo una semplice ammonizione, al momento senza effetti diretti sull'account, come una sorta di avvertimento per il futuro.

