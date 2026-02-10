ARC Raiders risolve il bug della duplicazione: chi lo ha usato troppo potrebbe venir bannato

Ora, gli autori hanno svelato che il tutto è stato risolto e che non saranno gentili con chi ha usato questo glitch in modo esagerato .

ARC Raiders è un gioco con molte qualità, ma anche con alcuni difetti, come un recente glitch che permetteva di duplicare gli oggetti , rompendo così gli equilibri di gioco e mettendo in difficoltà chi invece era onesto.

Cosa ha detto Embark Studios

Tramite un post sui social media, gli autori di ARC Raiders hanno scritto: "Attenzione Raider, è appena stato pubblicato un ulteriore hotfix rapido per risolvere il bug della duplicazione degli oggetti. Grazie a tutti per aver segnalato il problema e per la pazienza dimostrata mentre cercavamo una soluzione. I giocatori che hanno duplicato quantità eccessive di oggetti saranno soggetti a ulteriori verifiche e possibili sanzioni. Niente batte il guadagnarsi il bottino con fatica, ora tornate là fuori e accumulate monete onestamente" Supponiamo che Embark Studios non inizierà a bannare tutti e soprattutto non bannerà importanti streamer come TheBurntPeanut, che ha usato il glitch in diretta, come potete vedere nel video qui sopra.

Considerando che lo streamer su YouTube ha oltre un milione e mezzo di iscritti e che questa clip ha ottenuto oltre un milione e 130 mila visualizzazioni, è conveniente per gli autori non allontanarlo dal gioco. A conti fatti, "quantità eccessive di oggetti" è una dichiarazione abbastanza generica da permettere agli sviluppatori di fare favoritismi. Inoltre, si parla di "sanzioni", quindi il ban (anche se il più credibile nei casi estremi) non è l'unica opzione degli autori.

Segnaliamo infine che il sistema anti-cheat di ARC Raiders funziona: il numero dei ban è enorme.