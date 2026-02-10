Xiaomi 15 è in offerta su AliExpress: con questo coupon sconto il prezzo cala e diventa un best buy nella sua categoria

Xiaomi 15 è uno smartphone di fascia alta annunciato nel corso del 2024. Si tratta di uno smartphone al quale hanno fatto seguito modelli più recenti ma che, comunque, ad oggi, si conferma come un ottimo esponente della sua categoria: ovvero quella dei modelli basi dei vari top di gamma .

Su AliExpress, oggi, in occasione delle promozioni in vista di San Valentino, è presente e disponibile la possibilità di applicare un codice sconto dal valore di 45€ (MULTI45, o in alternativa ITPP45) per un costo finale d'acquisto di 624,85€ . Puoi effettuare l'acquisto tramite questo link .

Ulteriori dettagli tecnici

Il display misura 6,36 pollici, una diagonale che non rientra tra le più compatte e che può rendere l'uso con una sola mano meno agevole ma che comunque offre una buona qualità visiva e un peso tutto sommato agevole, intorno ai 190 grammi. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica.

La fotocamera frontale è da 32 MP, con apertura f/2.0 e ottica grandangolare da 22 mm. La versione attualmente acquistabile in promozione presenta 12 GB di RAM e una memoria interna da 256GB. Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 8 Elite con una batteria da 5.240 mAh con velocità di ricarica a 90W cablata e 50W wireless.