SSD in offerta su AliExpress: modelli Samsung, Crucial e Fanxiang a prezzo scontato

Su AliExpress sono disponibili tante offerte anche sugli SSD. C'è l'imbarazzo della scelta tra varie marche (noi oggi vi segnaliamo quelli Samsung, Crucial e Fanxiang), tra i modelli Sata e NVMe e memoria disponibile. I prezzi, inoltre, scendono ulteriormente grazie ai codici sconto che abbiamo indicato qui sotto, validi per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivi fino al 7 marzo compreso.
- SAMSUNG SSD 870 EVO da 250GB - 50,56 € (da 57,56 €) con codice ITPS7
- SAMSUNG SSD 870 QVO da 250GB - 91,07 € (da 104,07 €) con codice ITPS13
- Crucial SSD BX500 da 240 GB - 87,42 € (da 96,42 €) con codice ITPS9
- Crucial T500 Gen4 NVMe da 1TB - 240,00 € (da 265,00 €) con codice ITPS25
- Fanxiang S880 M.2 SSD 7300MB/s da 1TB - 141,99 € (da 161,99 €) con codice ITPS20
- Fanxiang S500Pro/S880 M.2 SSD da 512GB - 77,39 € (da 86,39 €) con codice ITPS9
- Fanxiang S880R NVMe M.2 con dissipatore da 1TB - 145,01 € (da 165,01 €) con codice ITPS20
- Fanxiang S880 M.2 SSD 7300MB/s da 1TB - 124,90 € (da 137,90 €) con codice ITPS13
- Fanxiang S500 Pro M.2 SSD da 512GB - 69,50 € (da 78,50 €) con codice ITPS9
- Fanxiang S880 M.2 SSD (EU/US Shipping) da 1TB - 133,88 € (da 146,88 €) con codice ITPS13
SSD per tutti i gusti e tasche
La nuova ondata di sconti sugli SSD mette in primo piano alcuni dei modelli più solidi e convenienti del momento. Tra i prodotti più interessanti spiccano i Samsung 870 EVO e 870 QVO, due classici del formato SATA: affidabili, compatibili con praticamente ogni PC e perfetti per dare nuova vita a laptop e desktop più datati. Per chi cerca prestazioni elevate, la serie Crucial T500 offre velocità da fascia alta grazie all'interfaccia PCIe 4.0, ideale per gaming, editing e carichi pesanti.
Molto ricca anche la proposta Fanxiang, con modelli come S880 e S880R, SSD NVMe da oltre 7.000 MB/s pensati anche per PS5. Sono tra le alternative più aggressive sul fronte qualità‑prezzo, soprattutto nelle versioni da 1 e 2 TB. La serie S500 Pro, invece, rappresenta l'opzione più economica per chi vuole passare a un NVMe senza spendere troppo.