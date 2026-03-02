SSD in offerta su AliExpress: modelli Samsung, Crucial e Fanxiang a prezzo scontato

Su AliExpress sono disponibili tante offerte anche sugli SSD . C'è l'imbarazzo della scelta tra varie marche (noi oggi vi segnaliamo quelli Samsung, Crucial e Fanxiang ), tra i modelli Sata e NVMe e memoria disponibile. I prezzi, inoltre, scendono ulteriormente grazie ai codici sconto che abbiamo indicato qui sotto, validi per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attivi fino al 7 marzo compreso.

SSD per tutti i gusti e tasche

La nuova ondata di sconti sugli SSD mette in primo piano alcuni dei modelli più solidi e convenienti del momento. Tra i prodotti più interessanti spiccano i Samsung 870 EVO e 870 QVO, due classici del formato SATA: affidabili, compatibili con praticamente ogni PC e perfetti per dare nuova vita a laptop e desktop più datati. Per chi cerca prestazioni elevate, la serie Crucial T500 offre velocità da fascia alta grazie all'interfaccia PCIe 4.0, ideale per gaming, editing e carichi pesanti.

Molto ricca anche la proposta Fanxiang, con modelli come S880 e S880R, SSD NVMe da oltre 7.000 MB/s pensati anche per PS5. Sono tra le alternative più aggressive sul fronte qualità‑prezzo, soprattutto nelle versioni da 1 e 2 TB. La serie S500 Pro, invece, rappresenta l'opzione più economica per chi vuole passare a un NVMe senza spendere troppo.