PS5 Slim in versione digital in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presenti e disponibili un'interessante promo su PS5 Slim in versione digital. Con l'applicazione del coupon ITPS40 è possibile risparmiare 40€ sull'acquisto della console per un costo totale e finale d'acquisto di 425,69€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La PlayStation 5 Slim Digital Edition offre tutta la potenza della nuova generazione in un design più compatto ed elegante. Questa versione digitale elimina il lettore ottico, puntando su un'estetica minimal e su un'esperienza completamente orientata al download. La console integra un'unità SSD da 825 GB che consente di archiviare numerosi titoli e garantisce tempi di caricamento quasi istantanei.