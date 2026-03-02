PS5 Slim in versione digital in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presenti e disponibili un'interessante promo su PS5 Slim in versione digital. Con l'applicazione del coupon ITPS40 è possibile risparmiare 40€ sull'acquisto della console per un costo totale e finale d'acquisto di 425,69€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La PlayStation 5 Slim Digital Edition offre tutta la potenza della nuova generazione in un design più compatto ed elegante. Questa versione digitale elimina il lettore ottico, puntando su un'estetica minimal e su un'esperienza completamente orientata al download. La console integra un'unità SSD da 825 GB che consente di archiviare numerosi titoli e garantisce tempi di caricamento quasi istantanei.
Ulteriori dettagli
Grazie al sistema I/O personalizzato, gli sviluppatori possono sfruttare la velocità dell'SSD per creare mondi più dettagliati e dinamici, con una gestione dei dati estremamente rapida.
Il comparto grafico supporta il Ray Tracing, capace di simulare in modo realistico luci, ombre e riflessi, e il gaming in 4K su TV compatibili. I titoli supportati possono raggiungere fino a 120 fps con output a 120 Hz, offrendo un'esperienza fluida e reattiva.
La tecnologia HDR amplia la gamma cromatica, mentre l'audio immersivo Tempest 3D AudioTech rende ogni ambiente più coinvolgente. Abbinata al controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi, la console offre sensazioni di gioco più realistiche.