Controller Lenovo in offerta: gamepad wireless compatibili Switch, PC e mobile

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai controller Lenovo, con prezzi ribassati grazie ai codici sconto disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attive fino al 7 marzo compreso.

Lenovo S02 Wireless Controller Il Lenovo S02 Wireless Controller è disponibile a 17,87 €, con un prezzo di partenza di 19,87 € che scende utilizzando il codice ITPS2. Acquista qui Lenovo S02 in offerta. Si tratta di un gamepad Bluetooth compatibile con Nintendo Switch, PC, Android TV e iOS, dotato di sensore a sei assi e doppia vibrazione per un feedback più immersivo. È una soluzione economica ma completa per chi cerca un controller secondario o un'alternativa versatile per più dispositivi.

Lenovo Legion Gamepad Y7 Il Lenovo Legion Gamepad Y7 è disponibile a 38,73 €, con un prezzo iniziale di 42,73 € che scende grazie al codice ITPS4. Acquista qui Lenovo Legion Y7 in offerta. Questo modello offre una struttura più solida e un design pensato per sessioni di gioco prolungate. È compatibile con PlayStation, PC, iOS, Android, TV e Switch 2, risultando una scelta interessante per chi gioca su più piattaforme e vuole un controller wireless affidabile e reattivo.