Bose in offerta su AliExpress: Ultra Open Earbuds e QuietComfort SC a prezzo scontato

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai prodotti Bose, con prezzi ribassati grazie ai codici sconto disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attive fino al 7 marzo compreso.

Bose Ultra Open Earbuds Le Bose Ultra Open Earbuds sono disponibili a 142,61 €, con un prezzo di partenza di 155,61 € che scende utilizzando il codice ITPS13. Acquista qui Bose Ultra Open Earbuds in offerta. Questo modello adotta la tecnologia OpenAudio con design aperto, pensato per ascoltare musica mantenendo consapevolezza dell'ambiente circostante. Offrono fino a 7 ore di autonomia, certificazione IPX4 contro schizzi e sudore e connettività Bluetooth 5.3, risultando ideali per attività all'aperto e utilizzo quotidiano dinamico.

Bose QuietComfort SC Le Bose QuietComfort SC Wireless sono disponibili a 123,31 €, con prezzo iniziale di 136,31 € che scende grazie al codice ITPS13. Acquista qui Bose QuietComfort SC in offerta. Si tratta di cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, progettate per offrire un'esperienza immersiva sia in viaggio sia in ambienti rumorosi. L'autonomia arriva fino a 24 ore, con una qualità audio equilibrata e profonda che da sempre contraddistingue la linea QuietComfort.