Stellar Blade 2 non sarà pubblicato da PlayStation? Shift Up punta all’autosufficienza

Shift Up, lo studio sudcoreano autore di Stellar Blade e di Goddess of Victory: NIKKE, forte degli ottimi risultati ottenuti dai suoi titoli precedenti, sta lavorando per rafforzarsi e diventare indipendente sul fronte della pubblicazione.
I primi segnali di questo cambio di strategia arrivano da una serie di annunci di lavoro dedicati a localizzazione, marketing e PR, nei quali si legge: "Shift Up si sta preparando a un nuovo salto nel mercato globale, oltre al successo mondiale di Goddess of Victory: NIKKE e Stellar Blade. Puntiamo a espandere le nostre capacità di self‑publishing per supportare i titoli sviluppati internamente su console e PC."
Shift Up si sta preparando al lancio di Stellar Blade 2?
Un portavoce dello studio ha confermato a GameMeca che l'obiettivo è diventare autosufficienti e migliorare le proprie capacità come publisher multipiattaforma a livello globale, così da supportare internamente i giochi sviluppati dallo studio, in linea con la sua recente crescita internazionale.
Si tratta di un cambiamento significativo per Shift Up. In teoria, questo potrebbe permettere allo studio di pubblicare Stellar Blade 2 senza l'aiuto di PlayStation, che ha curato la pubblicazione del primo capitolo sia su PS5 sia su PC. È però solo un'ipotesi: non sappiamo se esistano accordi già siglati con Sony in precedenza.
Inoltre, si parla di auto-pubblicazione di titoli console e PC. Ciò esclude, almeno per il momento, giochi mobile. A questo proposito, sappiamo già che Project Spirits, il nuovo titolo mobile di Shift Up, verrà pubblicato dal colosso cinese Tencent.