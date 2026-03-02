Stellar Blade 2 non sarà pubblicato da PlayStation? Shift Up punta all’autosufficienza

Shift Up, lo studio sudcoreano autore di Stellar Blade e di Goddess of Victory: NIKKE, forte degli ottimi risultati ottenuti dai suoi titoli precedenti, sta lavorando per rafforzarsi e diventare indipendente sul fronte della pubblicazione.

I primi segnali di questo cambio di strategia arrivano da una serie di annunci di lavoro dedicati a localizzazione, marketing e PR, nei quali si legge: "Shift Up si sta preparando a un nuovo salto nel mercato globale, oltre al successo mondiale di Goddess of Victory: NIKKE e Stellar Blade. Puntiamo a espandere le nostre capacità di self‑publishing per supportare i titoli sviluppati internamente su console e PC."