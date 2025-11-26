Shift Up ha firmato un accordo con Tencent per la distribuzione globale di Project Spirits

Lo sviluppatore di Stellar Blade , Shift Up , ha firmato un accordo di pubblicazione con Level Infinite, l'etichetta di publishing globale di Tencent , come annunciato da quest'ultima nelle scorse ore. Level Infinite, che pubblica anche Goddess of Victory: NIKKE , un gacha sempre di Shift Up, sarà il publisher globale del prossimo gioco Project Spirits (precedentemente noto come Project Witches).

Arrivano le streghe

Project Spirits è un gioco multipiattaforma attualmente in sviluppo per PC, console e dispositivi mobile. È sviluppato congiuntamente da Shift Up e dalla sussidiaria Tencent Yongxing Interactive, utilizzando Unreal Engine 5. Mirato a un pubblico otaku, si tratta di un fantasy orientale. Purtroppo i dettagli specifici sull'ambientazione e sui personaggi non sono ancora stati svelati.

Due delle protagoniste di Project Spirits

Guidato dal director Daehoon Han (creatore di Metallic Child), il progetto è previsto per il 2027. Ancora non è noto che tipo di monetizzazione proporrà, se sarà pubblicato in contemporanea su tutte le piattaforme o altro.

Ciò che si sa, in questo momento, è che per la pubblicazione globale, Shift Up collaborerà nuovamente con Level Infinite, e le due aziende sperano di "raggiungere una sinergia ancora maggiore" con questo nuovo titolo.

Shift Up, di suo, continua a crescere dopo il successo dei suoi primi giochi. Attualmente è al lavoro anche su Stellar Blade 2, il seguito del suo acclamato gioco d'azione, che ancora non ha un periodo d'uscita definito.