Shift Up ha firmato un accordo con Tencent per la distribuzione globale di Project Spirits

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, ha firmato un accordo di pubblicazione con Level Infinite, l'etichetta di publishing globale di Tencent, come annunciato da quest'ultima nelle scorse ore. Level Infinite, che pubblica anche Goddess of Victory: NIKKE, un gacha sempre di Shift Up, sarà il publisher globale del prossimo gioco Project Spirits (precedentemente noto come Project Witches).
Arrivano le streghe
Project Spirits è un gioco multipiattaforma attualmente in sviluppo per PC, console e dispositivi mobile. È sviluppato congiuntamente da Shift Up e dalla sussidiaria Tencent Yongxing Interactive, utilizzando Unreal Engine 5. Mirato a un pubblico otaku, si tratta di un fantasy orientale. Purtroppo i dettagli specifici sull'ambientazione e sui personaggi non sono ancora stati svelati.
Guidato dal director Daehoon Han (creatore di Metallic Child), il progetto è previsto per il 2027. Ancora non è noto che tipo di monetizzazione proporrà, se sarà pubblicato in contemporanea su tutte le piattaforme o altro.
Ciò che si sa, in questo momento, è che per la pubblicazione globale, Shift Up collaborerà nuovamente con Level Infinite, e le due aziende sperano di "raggiungere una sinergia ancora maggiore" con questo nuovo titolo.
Shift Up, di suo, continua a crescere dopo il successo dei suoi primi giochi. Attualmente è al lavoro anche su Stellar Blade 2, il seguito del suo acclamato gioco d'azione, che ancora non ha un periodo d'uscita definito.