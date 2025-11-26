Il catalogo dei giochi NES e Game Boy di Nintendo Switch Online ha ricevuto quattro nuovi giochi

Gli abbonati a Nintendo Switch Online saranno felici di sapere che la casa di Mario ha appena aggiunto quattro giochi al catalogo "Nintendo Classics" . Si tratta dell'aggiornamento di novembre, disponibile da subito, che include titoli usciti originariamente su NES e Game Boy.

Dettagli sui giochi

Il servizio Nintendo Classics di Switch Online in Giappone ha ricevuto gli stessi quattro titoli, quindi non ci sono differenze da segnalare. Ecco una panoramica dei giochi.

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (NES) è un action-platform frenetico in cui Ryu Hayabusa affronta un nuovo nemico, l'Imperatore Demoniaco Ashtar. Un classico intramontabile di una serie che giusto recentemente ha visto l'uscita di Ninja Gaiden 4.

Battletoads (NES) è un gioco d'azione difficile e molto vario in cui due rospi guerrieri affrontano 12 livelli pieni di nemici, trappole e sezioni ad alta velocità. È famoso e amato per la sua difficoltà elevata e per la diversità degli stage.

Kid Icarus: Of Myths and Monsters (Game Boy) è un platform d'azione in cui Pit deve ottenere le Tre Armi Sacre affrontando tre mondi diversi. I livelli combinano sezioni verticali e orizzontali, con varie stanze segrete, negozi e aree di allenamento.

Bionic Commando (Game Boy), infine, è un action-platform in cui Rud Spencer usa un braccio meccanico estensibile per muoversi tra le aree e affrontare l'esercito Dreise. Include diverse armi e permette spostamenti unici grazie al cavo elastico.

Vi ricordiamo, infine, che per accedere a questi titoli è necessario avere un abbonamento attivo al livello base di Switch Online.