L'eShop lancia i Saldi Black Friday: tante offerte e 2 mesi extra di Switch Online in base in base alla spesa

Nintendo oggi ha dato il via ai Saldi Black Friday sull'eShop, con tantissimi sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per Nintendo Switch e Switch 2, con la possibilità anche di estendere gratuitamente l'iscrizione a Nintendo Switch Online in base a quanto spenderete. Vediamo alcune delle promozioni in vetrina.
Partiamo con EA Sports FC 26, che per l'occasione scende a metà prezzo, passando da 59,99 euro a 29,99 euro per la versione Switch e da 69,99 euro a 34,99 euro per quella Switch 2. Rimanendo in casa Electronic Arts, troviamo anche Split Fiction a 39,99 euro, con applicato uno sconto del 20%.
Le altre promozioni in vetrina
Guardando alle offerte mirate a Nintendo Switch 2, segnaliamo anche Bravely Default Fliying Dairy HD Remaster a 31,99 euro, scontato del 20%, e Sonic X Shadow Generations - Switch 2 Edition, proposto a metà prezzo per 29,99 euro.
Per quanto riguarda Switch 1, troviamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a 44,99 euro anziché 59,99 euro, Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition a 14,49 euro scontato dell'85% e GTA: The Trilogy - The Definitive Edition a 23,99 euro invece di 59,99 euro.
Come accennato in apertura: in base alla spesa cumulativa fatta durante il Black Friday dell'eShop otterrete gratuitamente un'estensione al Nintendo Switch Online. Nello specifico spendendo almeno 25 euro si riceverà un mese (30 giorni) extra, mentre arrivando ad almeno 40 euro se ne otterranno due. Per i dettagli di questa promozione e accedere anche al catalogo completo delle offerte vi rimandiamo alla pagina web dell'eShop, a questo indirizzo.