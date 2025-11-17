Brutte notizie per chi desiderava un Apple Watch diverso: nessun redesign fino al 2028 secondo un leak

Secondo nuove indiscrezioni riportate dal leaker Instant Digital, gli utenti che aspettano un importante redesign dell'Apple Watch dovranno armarsi di pazienza: la prossima grande rivoluzione estetica non arriverà prima del 2028.
In un post su Weibo, il leaker ha spiegato che la linea Apple Watch prevista per il 2026 non presenterà cambiamenti significativi nel design, smorzando le speranze di chi si aspettava una trasformazione già il prossimo anno. La tempistica suggerita da Instant Digital colloca il nuovo design dopo il lancio dell'iPhone del 20º anniversario, atteso per la fine del 2027.
Eppure, altre indiscrezioni parlavano di un Apple Watch diverso
Ad agosto, DigiTimes aveva riportato che almeno un modello del 2026 avrebbe introdotto cambiamenti esterni "significativi", probabilmente legati a nuovi sensori. Ciò aveva portato alcuni analisti a ipotizzare progressi nella tecnologia di monitoraggio del glucosio non invasivo, una delle innovazioni più attese in ambito salute.
Tuttavia, questa funzione sembra ancora lontana. Parallelamente, Mark Gurman di Bloomberg ha più volte parlato di un possibile Apple Watch con scocca più sottile e nuovo sistema magnetico per i cinturini. La Serie 10 ha effettivamente introdotto un case più sottile, ma nessun sistema magnetico è stato rilasciato, né ulteriori aggiornamenti estetici sono comparsi nella Serie 11 del 2025.
Le nuove sperimentazioni su Apple Watch
Sul fronte delle funzionalità, alcuni codici trapelati suggeriscono che Apple stia sperimentando forme di autenticazione biometrica, come un ipotetico Touch ID integrato nel display dei modelli 2026. Anche questa novità, però, potrebbe non influire sull'aspetto esterno, preservando il design attuale.
Instant Digital ha un passato fatto di previsioni miste, ma talvolta accurate: tra i successi, la colorazione gialla per iPhone 14 e 14 Plus e il cinturino Titanium Milanese Loop per Apple Watch Ultra 2. Se le previsioni fossero corrette, gli appassionati dovranno attendere ancora diversi anni prima di vedere un Apple Watch radicalmente diverso.