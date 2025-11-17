Brutte notizie per chi desiderava un Apple Watch diverso: nessun redesign fino al 2028 secondo un leak

Eppure, altre indiscrezioni parlavano di un Apple Watch diverso

Ad agosto, DigiTimes aveva riportato che almeno un modello del 2026 avrebbe introdotto cambiamenti esterni "significativi", probabilmente legati a nuovi sensori. Ciò aveva portato alcuni analisti a ipotizzare progressi nella tecnologia di monitoraggio del glucosio non invasivo, una delle innovazioni più attese in ambito salute.

Tuttavia, questa funzione sembra ancora lontana. Parallelamente, Mark Gurman di Bloomberg ha più volte parlato di un possibile Apple Watch con scocca più sottile e nuovo sistema magnetico per i cinturini. La Serie 10 ha effettivamente introdotto un case più sottile, ma nessun sistema magnetico è stato rilasciato, né ulteriori aggiornamenti estetici sono comparsi nella Serie 11 del 2025.