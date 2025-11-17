Il Gabecube diventa un'animazione di avvio di Steam Deck e Steam Machine

Come saprete, la scorsa settimana Valve ha presentato il suo nuovo hardware: Steam Machine , il nuovo Steam Controller e il visore Steam Frame. Soprattutto il primo, sostanzialmente un PC da gioco, è entrato subito nell'immaginario collettivo per la sua forma cubica, tanto che qualcuno lo ha ribattezzato simpaticamente " Gabecube ", un gioco di parole che lega Gabe Newell, il fondatore di Valve, al Gamecube di Nintendo , console di non molto successo ma rimasta nel cuore degli appassionati anche per la sua forma.

Una nuova console

Sapete come funziona internet: da cosa nasce cosa e il termine Gabecube è diventato virale, tanto che prima ne è stato creato il logo animato, che riprende esattamente quello della console della casa di Mario, e ora qualcuno ha pensato bene di farne un'animazione di avvio per Big Picture, quindi compatibile con Steam Deck e, quando sarà disponibile, anche con Steam Machine.

A qualcuno potrà sembrare cosa da poco, ma un'evoluzione del genere per un semplice gioco di parole indica comunque un certo interesse per il dispositivo da parte dell'utenza, oltre a essere tutta pubblicità gratuita.

Del resto è innegabile che il nomignolo "Gabecube" sia molto più simpatico di "Steam Machine", quindi è inevitabile che rimanga attaccato all'apparecchio.