Il Gabecube diventa un'animazione di avvio di Steam Deck e Steam Machine

Agli utenti è piaciuta al punto l'idea di chiamare la Steam Machine "Gabecube" da averla trasformata in un'animazione di avvio di Steam Deck e Steam Machine.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/11/2025
Il logo del Gabecube

Come saprete, la scorsa settimana Valve ha presentato il suo nuovo hardware: Steam Machine, il nuovo Steam Controller e il visore Steam Frame. Soprattutto il primo, sostanzialmente un PC da gioco, è entrato subito nell'immaginario collettivo per la sua forma cubica, tanto che qualcuno lo ha ribattezzato simpaticamente "Gabecube", un gioco di parole che lega Gabe Newell, il fondatore di Valve, al Gamecube di Nintendo, console di non molto successo ma rimasta nel cuore degli appassionati anche per la sua forma.

Una nuova console

Sapete come funziona internet: da cosa nasce cosa e il termine Gabecube è diventato virale, tanto che prima ne è stato creato il logo animato, che riprende esattamente quello della console della casa di Mario, e ora qualcuno ha pensato bene di farne un'animazione di avvio per Big Picture, quindi compatibile con Steam Deck e, quando sarà disponibile, anche con Steam Machine.

A qualcuno potrà sembrare cosa da poco, ma un'evoluzione del genere per un semplice gioco di parole indica comunque un certo interesse per il dispositivo da parte dell'utenza, oltre a essere tutta pubblicità gratuita.

Del resto è innegabile che il nomignolo "Gabecube" sia molto più simpatico di "Steam Machine", quindi è inevitabile che rimanga attaccato all'apparecchio.

