A breve distanza dall'annuncio di Steam Machine, Gabe Newell riceve un super yacht da 500 milioni di dollari

L'enorme vascello del capo di Valve si chiama opportunamente Leviathan , ed è stato costruito da Oceanco, e in verità è stato acquistato lo scorso agosto, ma ulteriori dettagli sono emersi solo in questi giorni.

La cosa non è strettamente legata a una celebrazione per la presentazione di Steam Machine , Steam Frame e il nuovo Steam Controller ovviamente, ma curiosamente è emersa quasi in contemporanea con questa, alimentando le chiacchiere su Gabe Newell e i suoi misteriosi disegni sull'industria videoludica nell'ambito PC.

Gabe Newell, co-fondatore di Valve , ha messo a segno un colpo notevole non solo annunciando Steam Machine e i nuovi hardware della compagnia, ma anche ordinando un super yacht gigantesco da 500 milioni di dollari .

Leviatano di nome e di fatto

La notizia è stata pubblicata da Boat International, una testata che si occupa appunto di imbarcazioni, contenente alcune affermazioni da parte del CEO di Oceanco, Marcel Onkenhout, che decanta le doti di questa incredibile nave privata.

Il Leviathan, lo yacht di Gabe Newell

Si tratta di uno yacht da 111 metri ed è completo di numerosi elementi di lusso tra cui anche una sorta di clinica ospedaliera a bordo, garage per imbarcazioni più piccole e un sottomarino e una notevole quantità di sistemi di intrattenimento.

Visto il padrone della nave, non potevano mancare i videogiochi: all'interno del Leviathan si trovano infatti anche 15 PC da gioco di alto profilo, utilizzabili anche per organizzare dei LAN party di gran lusso.

All'interno della barca si trovano anche due palestre, spa, bar e altri elementi esclusivi che la rendono, a quanto pare, il natante di "maggior comfort mai creato" da Oceanco.

"Lavorare con il team di Oceanco è incredibilmente piacevole e divertente; tutti sono professionali, creativi e dinamici", ha affermato Newell. "Sapevamo che stavamo chiedendo cose insolite, e Oceanco le ha accolte a braccia aperte. Non solo abbiamo progettato uno yacht molto insolito che sfrutta i punti di forza di Oceanco in termini di innovazione e design, ma il team si è anche dimostrato disposto a collaborare con noi per evolvere il processo".

Alla Leviathan hanno lavorato oltre 2000 persone, e al suo interno si trovano anche elementi di ricerca scientifica, con l'idea di ospitare un distaccamento delle organizzazioni Starfish Neuroscience e Inkfish.