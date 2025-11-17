Samsung Galaxy Buds 4 Pro: animazioni svelano funzionalità inedite e design rivisto

Dopo una serie di indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 Pro , le tracce trapelate nel firmware One UI 8.5 hanno svelato in anteprima delle animazioni esclusive, mostrando nuovi dettagli. Quest'ultime, sempre legate a One UI 8.5, mettono in evidenza gli auricolari, il loro design e alcune funzionalità particolarmente utili che potrebbero attirare più utenti. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Il nuovo design degli auricolari

Le animazioni sono state condivise dalla testata Android Authority. Prima di tutto, il design degli auricolari sarebbe stato rivisto. In questo caso, l'estetica triangolare dei Buds 3 Pro è stata abbandonata a favore di una parte inferiore più piatta. Anche i gommini e la custodia di ricarica sembrano diversi: gli auricolari, invece di inserirsi verticalmente nella custodia, sembrano essere posizionati in orizzontale. Una variazione che ricorda molti prodotti recenti.

Molto probabilmente anche la versione standard potrebbe ricevere gli stessi aggiornamenti estetici, ma si tratta di informazioni da confermare o smentire successivamente.