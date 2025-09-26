Pixel Buds Pro 2, disponibile il nuovo aggiornamento ricco di novità: ecco cosa cambia

Gli auricolari Pixel Buds Pro 2 si aggiornano con nuove funzioni e modalità volte a offrire un'esperienza ancora più immersiva e convincente. Vediamo tutte le novità.

Google ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento per gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Le novità in arrivo sono legate alla qualità dell'audio e al miglioramento dell'esperienza complessiva dell'utente, ma non mancano nuove funzioni molto utili. Si tratta precisamente dell'aggiornamento alla versione 4.467 ed è attualmente in fase di distribuzione. Ecco cosa cambia esattamente.

Novità, funzioni inedite e miglioramenti: cosa cambia Con questo aggiornamento troviamo innanzitutto l'audio adattivo. Quest'ultimo si regola automaticamente in base al livello di rumore ambientale, riducendo anche i suoni e gli elementi di disturbo. In questo modo non dovrà essere l'utente a scegliere la modalità preferita, dato che il nuovo sistema è in grado di rilevare automaticamente il modo migliore per bilanciare l'audio. Pixel Buds Pro 2 Tra le altre novità troviamo anche la protezione dai rumori forti, pensata per salvaguardare il vostro udito. In poche parole, gli auricolari attutiscono automaticamente determinati rumori forti e improvvisi, grazie a un costante sistema di monitoraggio del livello sonoro ambientale. Tuttavia, questa protezione potrebbe non essere particolarmente efficace per "esplosioni" o fuochi d'artificio. Anche in questo caso è possibile utilizzare Gemini Live per poter ricevere consigli in tempo reale a prescindere dall'ambiente, dato che l'elaborazione audio avanzata dà priorità alla vostra voce, eliminando i rumori di sottofondo. Molto utile anche l'introduzione dei controlli gestuali: annuendo o scuotendo la testa, ad esempio, potrete rispondere alle chiamate o ai messaggi senza dover toccare gli auricolari o lo smartphone. Questo sistema sfrutta l'accelerometro avanzato integrato e i sensori già equipaggiati dai Buds Pro 2.