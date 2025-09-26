Pixel Buds Pro 2, disponibile il nuovo aggiornamento ricco di novità: ecco cosa cambia

Google ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento per gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Le novità in arrivo sono legate alla qualità dell'audio e al miglioramento dell'esperienza complessiva dell'utente, ma non mancano nuove funzioni molto utili. Si tratta precisamente dell'aggiornamento alla versione 4.467 ed è attualmente in fase di distribuzione. Ecco cosa cambia esattamente.
Novità, funzioni inedite e miglioramenti: cosa cambia
Con questo aggiornamento troviamo innanzitutto l'audio adattivo. Quest'ultimo si regola automaticamente in base al livello di rumore ambientale, riducendo anche i suoni e gli elementi di disturbo. In questo modo non dovrà essere l'utente a scegliere la modalità preferita, dato che il nuovo sistema è in grado di rilevare automaticamente il modo migliore per bilanciare l'audio.
Tra le altre novità troviamo anche la protezione dai rumori forti, pensata per salvaguardare il vostro udito. In poche parole, gli auricolari attutiscono automaticamente determinati rumori forti e improvvisi, grazie a un costante sistema di monitoraggio del livello sonoro ambientale. Tuttavia, questa protezione potrebbe non essere particolarmente efficace per "esplosioni" o fuochi d'artificio. Anche in questo caso è possibile utilizzare Gemini Live per poter ricevere consigli in tempo reale a prescindere dall'ambiente, dato che l'elaborazione audio avanzata dà priorità alla vostra voce, eliminando i rumori di sottofondo. Molto utile anche l'introduzione dei controlli gestuali: annuendo o scuotendo la testa, ad esempio, potrete rispondere alle chiamate o ai messaggi senza dover toccare gli auricolari o lo smartphone. Questo sistema sfrutta l'accelerometro avanzato integrato e i sensori già equipaggiati dai Buds Pro 2.
Come aggiornare i Pixel Buds Pro 2
Come vi abbiamo anticipato si tratta di un aggiornamento del firmware. Alcune funzioni potrebbero non essere accessibili immediatamente, come i controlli gestuali, ma saranno disponibili gradualmente nelle prossime settimane.
In ogni caso, basterà aprire l'app Pixel Buds, andare su Altre Impostazioni e poi su Aggiornamento firmware. Dovrete quindi aggiornare alla versione 4.467. Ovviamente scriveteci nei commenti cosa ne pensate e se avete segnalazioni da condividere con noi.