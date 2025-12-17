Gemini 3 Flash debutta nell’app Google, che diventa molto più veloce

L'annuncio arriva a circa un mese dal lancio di Gemini 3 Pro, che aveva segnato un importante salto generazionale sul fronte del ragionamento, della scrittura di codice e dell'elaborazione combinata di testo, immagini e video.

Google ha annunciato un aggiornamento rilevante per la propria app Gemini, introducendo Gemini 3 Flash come nuovo modello predefinito . Si tratta di una versione più efficiente del modello di punta Gemini 3 Pro, pensata per offrire tempi di risposta più rapidi senza rinunciare alle capacità avanzate di ragionamento. La novità non riguarda però solo l'app dedicata, ma interessa anche altri servizi chiave dell'ecosistema Google. Gemini 3 Flash è infatti destinato a diventare il motore principale della modalità basata su IA integrata nella Ricerca, ampliando ulteriormente la portata del modello.

Le prestazioni di Gemini 3 Flash

Secondo Google, Gemini 3 Flash nasce per combinare le capacità di analisi del modello Pro con un profilo di latenza e consumo più contenuti. L'obiettivo è offrire un'esperienza più fluida per l'uso quotidiano, mantenendo al tempo stesso la possibilità di gestire richieste complesse. Tulsee Doshi, senior director e responsabile prodotto di Google DeepMind, ha definito il passaggio a Gemini 3 Flash un aggiornamento rilevante per la maggior parte degli utenti. Il miglioramento più evidente riguarda la velocità di risposta, ma l'azienda sottolinea anche una maggiore qualità delle risposte, descritte come più articolate e sfumate rispetto a quelle fornite da Gemini 2.5 Flash.

Dal punto di vista delle prestazioni, Google afferma che Gemini 3 Flash riesce a superare anche il precedente modello di fascia alta, Gemini 2.5 Pro, pur operando a una frazione del costo computazionale. Un esempio citato riguarda la capacità di generare in pochi secondi piani strutturati partendo da una serie di video e immagini, un tipo di richiesta che combina analisi visiva, contestuale e testuale.

Il modello diventa quindi il nuovo standard sia nell'app Gemini, disponibile a livello globale, sia nella modalità IA della Ricerca Google, che in precedenza si basava su Gemini 2.5 Flash. Google ha anche confermato che Gemini 3 Flash sarà messo a disposizione degli sviluppatori, consentendo l'integrazione del modello in applicazioni e servizi di terze parti.

