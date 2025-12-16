0

Google, l’accesso alla cronologia di AI Mode sarà ancora più semplice

Google sta testando un nuovo pulsante che permetterebbe agli utenti di accedere ancora più rapidamente alla cronologia di AI Mode.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/12/2025
Google AI Mode

Google sta lavorando a un nuovo modo per rendere la cronologia di AI Mode più semplice e immediata. Per chi non lo sapesse, si tratta della nuova modalità di Google basata sull'intelligenza artificiale, uno strumento potenziato da Gemini in grado di fornire risposte più dettagliate e precise a domande complesse. Ovviamente è bene specificare che anche ora è possibile accedere alla cronologia di questa modalità, ma la nuova versione dell'app Google su Android mostra un procedimento ancora più veloce.

Come accedere alla cronologia

Come vi abbiamo anticipato, attualmente è possibile accedere alla cronologia di AI Mode nell'app Google su Android toccando il grande pulsante AI Mode, poi l'icona della cronologia che appare nell'angolo in alto a destra. Insomma, niente di particolarmente complicato o che porti via una quantità assurda di tempo. Tuttavia, i colleghi di Android Authority hanno scoperto un nuovo metodo nella versione 16.50.55.sa.arm64 dell'app.

Secondo quanto riportato, l'app Google offre un collegamento a Labs nella parte superiore sinistra della schermata iniziale. Pare si tratti quindi di un nuovo metodo per accedere alla cronologia, ma ovviamente si tratta di ipotesi da confermare successivamente. I colleghi hanno notato di riuscire ad aprire la cronologia di AI Mode direttamente premendo direttamente il pulsante in alto a sinistra, come potete vedere dalle immagini sottostanti.

La cronologia di AI Mode (Fonte: Android Authority)
La cronologia di AI Mode (Fonte: Android Authority)

Inoltre, pare che questa funzionalità sia già presente su iOS, quindi potrebbe essere disponibile su Android molto presto. Se notate qualcosa, non esitate a farcelo sapere nei commenti qui sotto.

Il nuovo assistente IA per personalizzare Google Discover

Non è tutto, perché Google starebbe testando una funzione pensata per personalizzare il proprio feed Discover. Si tratta infatti di un assistente IA con cui poter interagire, in modo da modificare i contenuti preferiti tramite interazione conversazionale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Google ha deciso di disattivare la funzione report del dark web, in quanto poco utile per gli utenti.

