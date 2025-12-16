Google, l’accesso alla cronologia di AI Mode sarà ancora più semplice

Google sta lavorando a un nuovo modo per rendere la cronologia di AI Mode più semplice e immediata. Per chi non lo sapesse, si tratta della nuova modalità di Google basata sull'intelligenza artificiale, uno strumento potenziato da Gemini in grado di fornire risposte più dettagliate e precise a domande complesse. Ovviamente è bene specificare che anche ora è possibile accedere alla cronologia di questa modalità, ma la nuova versione dell'app Google su Android mostra un procedimento ancora più veloce.

Come accedere alla cronologia Come vi abbiamo anticipato, attualmente è possibile accedere alla cronologia di AI Mode nell'app Google su Android toccando il grande pulsante AI Mode, poi l'icona della cronologia che appare nell'angolo in alto a destra. Insomma, niente di particolarmente complicato o che porti via una quantità assurda di tempo. Tuttavia, i colleghi di Android Authority hanno scoperto un nuovo metodo nella versione 16.50.55.sa.arm64 dell'app. Secondo quanto riportato, l'app Google offre un collegamento a Labs nella parte superiore sinistra della schermata iniziale. Pare si tratti quindi di un nuovo metodo per accedere alla cronologia, ma ovviamente si tratta di ipotesi da confermare successivamente. I colleghi hanno notato di riuscire ad aprire la cronologia di AI Mode direttamente premendo direttamente il pulsante in alto a sinistra, come potete vedere dalle immagini sottostanti. La cronologia di AI Mode (Fonte: Android Authority) Inoltre, pare che questa funzionalità sia già presente su iOS, quindi potrebbe essere disponibile su Android molto presto. Se notate qualcosa, non esitate a farcelo sapere nei commenti qui sotto.