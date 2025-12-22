Non solo Pixel: Google testa una funzione simile a Magic Cue su tutti i dispositivi Android

Magic Cue è stato introdotto con i recenti Pixel 10, ed è una funzione pensata per offrire agli utenti suggerimenti personalizzati. Tuttavia, Google sta testando una novità simile per tutti gli altri dispositivi Android. Il risultato dovrebbe essere lo stesso: aiutare l'utente nella quotidianità, seppur con una versione più ridotta e generalizzata. Vediamo meglio i dettagli.
Google testa la funzione Suggerimenti Contestuali
Ovviamente abbiamo tradotto la funzione per comodità, ma la novità effettiva e in fase di test si chiama attualmente Contextual Suggestions. Questa funzionalità offre suggerimenti utili da app e servizi basati sulle attività e sulle posizioni abituali dell'utente. Se ad esempio ascoltate la solita playlist quando andate in palestra, in questo caso si avvierà automaticamente una volta arrivati. Ricordiamo che si tratta di una funzione non ancora distribuita ufficialmente, ma che alcuni utenti possono iniziare a testare con la versione beta 25.49.32. Potrete trovarla in Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Altri. Di seguito riportiamo alcuni screenshot condivisi da Android Authority.
La funzione dovrebbe studiare le abitudini degli utenti, in modo da agevolare le loro attività con suggerimenti personalizzati. Non è chiaro in che modo verrà analizzata la loro routine, aspetto che può giustamente destare preoccupazione per quanto concerne la privacy. Secondo Google, l'elaborazione avviene localmente sul dispositivo in uno "spazio crittografato", quindi i dati non lasciano mai il dispositivo e vengono eliminati automaticamente dopo 60 giorni. In ogni caso, i suggerimenti contestuali possono essere disattivati senza problemi.
Altre informazioni sulla privacy
Secondo quanto specificato da Google, le app non possono accedere ai dati relativi a questa funzione, ma non sappiamo ancora quali siano effettivamente supportate. La distribuzione ufficiale avverrà gradualmente, sebbene non sia stata ancora rivelata una finestra temporale.
Ricordiamo che Magic Cue è una funzione basata sull'intelligenza artificiale, disponibile su Pixel 10, che anticipa le vostre esigenze proponendo direttamente informazioni utili (o azioni e promemoria) senza che voi dobbiate occuparvene manualmente. Voi che ne pensate? Credete che una funzione simile possa essere effettivamente utile?