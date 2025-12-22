Non solo Pixel: Google testa una funzione simile a Magic Cue su tutti i dispositivi Android

Magic Cue è stato introdotto con i recenti Pixel 10, ed è una funzione pensata per offrire agli utenti suggerimenti personalizzati. Tuttavia, Google sta testando una novità simile per tutti gli altri dispositivi Android. Il risultato dovrebbe essere lo stesso: aiutare l'utente nella quotidianità, seppur con una versione più ridotta e generalizzata. Vediamo meglio i dettagli.