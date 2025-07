Magic Cue è il nuovo assistente virtuale di Google: debutto atteso sui Pixel 10

Come funziona l’assistente IA

Partiamo da una precisazione. Non è detto che Magic Cue sia il nome definitivo dell'assistente, dato che nei codici delle ultime build si trova la dicitura Ambient Cue o Ambient Suggestions. Qualche mese fa si parlava anche di Pixel Sense o Pixie, quindi restiamo in attesa di informazioni più concrete. In ogni caso, questo nuovo assistente dovrebbe debuttare sui prossimi Pixel 10 ed è pensato per offrire supporto costante, quindi non è più necessario attendere un comando da parte dell'utente.

Magic Cue di Google

Magic Cue, infatti, dovrebbe fornire suggerimenti in base a ciò che vede sullo schermo, quindi in base alle attività, grazie anche all'integrazione con le altre applicazioni come Gmail, Foto, Messaggi, Documenti, Files, YouTube e tante altre ancora. Secondo quanto emerso da Android Canary, l'assistente è in grado di imparare le abitudini dell'utente, potendo quindi fornire suggerimenti che siano perfettamente compatibili con le sue esigenze.