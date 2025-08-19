Google sta testando un nuovo modo di tradurre con Cerchia e Cerca

L'azienda di Mountain View sta inizianto a distribuire ad alcuni beta tester una funzione chiamata Scroll and Translate (letteralmente Scorri e Traduci). Si tratta di una sorta di evoluzione che va ad arricchire la traduzione con Cerchia e Cerca. Questo cambiamento dovrebbe offrire un'esperienza utente ancora più fluida e dinamica, dato che attualmente non è possibile tradurre contenuti come video o pagine a scorrimento.

In ogni caso, per utilizzare Scroll and Translate è necessario dapprima utilizzare Cerchia e Cerca, selezionare il pulsante di traduzione e, successivamente, optare per Scorri e Traduci. Apparirà così un piccolo pop-up in basso.

Tuttavia, non manca qualche piccola imperfezione. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, la traduzione non è istantanea e traduce direttamente tutto il contenuto, non consentendo ritagli di porzioni. Inoltre, il testo in lingua originale continua ad essere visibile, anche se sbiadito.

Questa nuova funzione è stata testata da Android Authority. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una sorta di evoluzione che rende la traduzione ancora più accessibile e utile. Se in precedenza si poteva tradurre esclusivamente il contenuto di un'istantanea, con Scorri e Traduci si possono tradurre anche video e pagine Web in tempo reale, il tutto mentre l'utente continua a scorrere il contenuto presente sullo schermo.

Le differenze con Live Translate

L'insider AssembleDebug aveva già scoperto una funzione analoga, chiamata però Live Translate, sempre legata a Cerchia e Cerca. Questa funzione avrebbe permesso agli utenti di condividere l'intera schermata o solo un'applicazione, ma pare che non sia operativa, mentre Scorri e Traduci è invece disponibile per i beta tester.

Molto probabilmente la funzionalità "definitiva" sarà proprio quest'ultima, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito, dato che non è confermato il suo rilascio effettivo. Inoltre, ricordiamo che sui Pixel esiste già una funzione di traduzione in tempo reale, quindi non ci resta che capire quali decisioni prenderà Google.