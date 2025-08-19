Google sta testando un nuovo modo di tradurre con Cerchia e Cerca

L'azienda di Mountain View sta inizianto a distribuire ad alcuni beta tester una funzione chiamata Scroll and Translate (letteralmente Scorri e Traduci). Si tratta di una sorta di evoluzione che va ad arricchire la traduzione con Cerchia e Cerca. Questo cambiamento dovrebbe offrire un'esperienza utente ancora più fluida e dinamica, dato che attualmente non è possibile tradurre contenuti come video o pagine a scorrimento.
Come funziona Scorri e Traduci
Questa nuova funzione è stata testata da Android Authority. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una sorta di evoluzione che rende la traduzione ancora più accessibile e utile. Se in precedenza si poteva tradurre esclusivamente il contenuto di un'istantanea, con Scorri e Traduci si possono tradurre anche video e pagine Web in tempo reale, il tutto mentre l'utente continua a scorrere il contenuto presente sullo schermo.
Tuttavia, non manca qualche piccola imperfezione. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, la traduzione non è istantanea e traduce direttamente tutto il contenuto, non consentendo ritagli di porzioni. Inoltre, il testo in lingua originale continua ad essere visibile, anche se sbiadito.
In ogni caso, per utilizzare Scroll and Translate è necessario dapprima utilizzare Cerchia e Cerca, selezionare il pulsante di traduzione e, successivamente, optare per Scorri e Traduci. Apparirà così un piccolo pop-up in basso.
Le differenze con Live Translate
L'insider AssembleDebug aveva già scoperto una funzione analoga, chiamata però Live Translate, sempre legata a Cerchia e Cerca. Questa funzione avrebbe permesso agli utenti di condividere l'intera schermata o solo un'applicazione, ma pare che non sia operativa, mentre Scorri e Traduci è invece disponibile per i beta tester.
Molto probabilmente la funzionalità "definitiva" sarà proprio quest'ultima, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito, dato che non è confermato il suo rilascio effettivo. Inoltre, ricordiamo che sui Pixel esiste già una funzione di traduzione in tempo reale, quindi non ci resta che capire quali decisioni prenderà Google.