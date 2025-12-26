Grande novità per Google: finalmente potrete modificare il vostro indirizzo Gmail

Google si prepara a introdurre una novità particolarmente interessante: potrete modificare il vostro indirizzo Gmail mantenendo intatto l'account, quindi senza perdere i dati salvati. Fino ad ora, infatti, gli indirizzi che terminavano con @gmail.com non potevano essere modificati. L'unica alternativa possibile era creare direttamente un nuovo indirizzo e poi inoltrare lì tutte le mail. A quanto pare le cose stanno per cambiare e si tratta di un metodo molto più semplice e veloce per cambiare l'indirizzo Gmail (soprattutto se siete pentiti di certi nomignoli). Vediamo meglio i dettagli.

Come cambiare l’indirizzo Gmail

Prima di tutto, la notizia non è ancora certa al 100%, ma ci sono ottime probabilità che la nuova funzione venga resa disponibile a breve. Le informazioni sono emerse da una pagina di supporto ufficiale di Google, seppur pubblicata in lingua hindi. Gli utenti potranno modificare il proprio indirizzo Gmail scegliendo un nuovo username, senza perdere alcun contenuto: email, foto e documenti resteranno invariati, così come l'accesso a tutti i servizi Google. A cambiare sarà esclusivamente l'indirizzo, mentre quello precedente verrà trasformato in un alias.

Gmail

Sarà comunque possibile modificare l'indirizzo una sola volta ogni 12 mesi, per un massimo di tre volte complessive. Inoltre, il vecchio indirizzo resterà sempre associato all'account e non potrà essere utilizzato da altri utenti. Secondo quanto riportato da Google, la funzione verrà distribuita gradualmente, quindi inizialmente non sarà disponibile per tutti.