Gmail introduce una novità che rende le notifiche più utili e dettagliate

Gmail su Android migliora le notifiche: ora è possibile vedere in anteprima gli allegati. L'aggiornamento è attualmente in distribuzione e presto dovrebbe essere disponibile per tutti.

Le notifiche di Gmail su smartphone diventano ancora più dettagliate e funzionali, in modo da permettervi di capire meglio i contenuti di un'email. Attualmente possiamo già visualizzare diverse informazioni, come il nome del mittente, l'oggetto e una porzione di contenuto del testo. Stavolta, potremo anche vedere in anteprima se è presente un allegato, quindi nulla di estremamente rivoluzionario, ma che contribuisce a rendere la gestione delle email più veloce e intuitiva. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Come cambiano le notifiche Questa novità è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti Android. Quando arriva un'email con un allegato, la notifica mostrerà un'emoji a forma di graffetta (insomma, la classica icona che rappresenta gli allegati). Se il contenuto dovesse essere un'immagine, sarà possibile visualizzarla in anteprima: una volta espansa la notifica, vedrete un'anteprima rettangolare ancora più grande. Vi mostriamo qualche screenshot condiviso da 9To5Google per farvi capire meglio. Tuttavia, l'anteprima dell'immagine sostituisce il corpo del testo, quindi dovrete necessariamente aprire l'email per capire cosa c'è scritto. Se è stata allegata più di un'immagine, ciò sarà indicato nella riga inferiore. Al momento non sappiamo ancora quanto sia ampia la disponibilità di questo aggiornamento, ma prevediamo che raggiunga tutti nelle prossime ore. Fateci sapere se lo avete già ricevuto.