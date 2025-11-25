One Piece, Netflix annuncia l'inizio delle riprese della Stagione 3 con una foto

Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della Stagione 3 di One Piece, pubblicando contestualmente una prima foto scattata sul set della serie televisiva basata sul popolarissimo manga di Eiichiro Oda.
"La produzione della terza stagione è iniziata, Ciurma di Cappello di Paglia!", si legge nel post di Netflix. "Mentre la nostra avventura prosegue dietro le quinte, preparatevi a salpare di nuovo quando la seconda stagione verrà lanciata il 10 marzo!"
La foto ritrae una duna sabbiosa con un teschio, un pugnale e un Log Pose, lo strumento che viene utilizzato per navigare la Rotta Maggiore, oltre a una copia di quella che sembrerebbe essere la sceneggiatura della Stagione 3.
Si tratta di una composizione che cita palesemente l'ambientazione di Alabasta, il regno desertico protagonista dell'omonima saga del manga di One Piece, quando Luffy e i suoi amici si trovano ad aiutare la principessa Nefertari Bibi contro Crocodile.
Una trasposizione di successo
Come riportato nel post di Netflix, la Stagione 2 di One Piece debutterà il prossimo 10 marzo e proseguirà la trama cominciata con la prima stagione, giudicata da pubblico e critica come piuttosto fedele all'opera originale, pur al netto di alcune inevitabili semplificazioni pensate per velocizzare un po' il racconto.
Fra gli elementi più apprezzati dello show c'è sicuramente il cast, che vede Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, Mackenyu in quello di Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami e Jacob Romero in quelli di Usopp.