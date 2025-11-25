0

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV aggiunge 296 tracce a Nintendo Music

Nintendo Music accoglie ora un'enormità di tracce musicali: si tratta delle 296 musiche presenti in Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/11/2025
Nintendo può vantare grazie ai propri videogiochi un gran numero di tracce musicali di qualità e molto amate, sia di titoli vecchi di decenni che opere più recenti. Non a caso la compagnia giapponese ha deciso di sfruttare tutto ciò per creare la propria app musicale e la amplia regolarmente.

Ora, Nintendo Music accoglie le tracce di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV.

I dettagli sulle nuove tracce di Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

L'aggiornamento di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV introduce ben 296 tracce, per un totale di 6 ore e 30 minuti. Si tratta di un enorme aggiornamento, che supera anche il precedente che includeva ben 188 tracce per un totale di 4 ore e 53 minuti.

Ricordiamo come sempre che se volete utilizzare l'applicazione mobile Nintendo Music è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online (il livello base) e usare il proprio account nell'app per smartphone o tablet.

Nintendo Music si aggiorna a tema Animal Crossing New Horizons con una funzione utilissima Nintendo Music si aggiorna a tema Animal Crossing New Horizons con una funzione utilissima

L'app è perfetta per i grandi fan di Nintendo che adorano a ogni ora del giorno ascoltare le tracce musicali più note e amate della compagnia, o magari scoprire quelle di videogiochi che ci si è persi nel corso degli anni.

