Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV aggiunge 296 tracce a Nintendo Music

Nintendo può vantare grazie ai propri videogiochi un gran numero di tracce musicali di qualità e molto amate, sia di titoli vecchi di decenni che opere più recenti. Non a caso la compagnia giapponese ha deciso di sfruttare tutto ciò per creare la propria app musicale e la amplia regolarmente.

Ora, Nintendo Music accoglie le tracce di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV.