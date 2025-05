Super Mario Party Jamboree si presenta su Nintendo Switch 2 con un trailer

La Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Party Jamboree è stata presentata con un trailer panoramico, che illustra le diverse novità di questa edizione del party game; a cominciare naturalmente dal supporto per la videocamera.

Il gioco sfrutta le capacità tecniche della nuova console per consegnarci una risoluzione aumentata, che raggiunge i 1440p in modalità docked e i 1080p in portabilità, con il risultato di una grafica sostanzialmente più definita e fluida.

Non è finita: Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition supporta anche la modalità mouse per i Joy-Con, la vibrazione Rumble HD 2 e il microfono integrato al fine di offrire agli utenti un'esperienza ancora più divertente.

Sul piano dei contenuti il pacchetto si conferma ricco, con i suoi centodieci minigiochi dal grande spessore tattico, ventidue personaggi utilizzabili e sette diversi tabelloni, due dei quali sono stati disegnati al fine di rendere omaggio all'originale per Nintendo 64.